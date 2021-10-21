Чемпионке России по парабадминтону из Новосибирска собрали деньги на уникальный протез

Девушка 8 лет мечтала о протезе, средства собрали всего за три недели. Фото: Предоставлено Анной Пушкаревской

Студентка НГУ Анна Пушкаревская получила роботизированный протез кисти, разработанный в «Сколково» по индивидуальному заказу. Благотворители собрали средства за три недели.

Аня — девушка с удивительной силой духа. Она родилась без правой кисти, но это не повлияло на активную жизнь: танцы, плавание, отличная учеба, теннис! Комплексовать и горевать было некогда.

В университете все хотят пожать роботизированную руку Анны. Фото: Предоставлено Анной Пушкаревской

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна занялась изучением биополимеров — соединений, которые используются для достройки ДНК и изменения комбинаций генов. Все это время девушка обходилась без протеза. Обращалась в государственные медучреждения, но ей предложили протез лишь для вида — пластиковый нефункциональный заменитель. Аня же хотела современный, такой, которым можно было бы управлять. Нужный нашелся в «Сколково» за 200 тысяч рублей. Сама девушка такую сумму не потянула бы.

— С помощью благотворительного фонда «ВсеВсеВместе» мы собрали 237 тысяч рублей всего за три недели. Люди горячо откликнулись, когда узнали, что я начинающий ученый-вирусолог и чемпионка России по парабадминтону, — рассказала КП-Новосибирск Анна Пушкаревская.

Анна получила диплом бакалавра НГУ и теперь изучает опасные вирусы. Фото: Предоставлено Анной Пушкаревской

Девушка получила механический протез правой кисти производства московского предприятия «Моторика», который не надо вживлять в руку. Он управляется движениями локтя, с его помощью можно хватать предметы и даже писать. Стильный протез весит всего 300 граммов.

На первом курсе магистратуры НГУ студентка стала героиней дня.

— Все подбегают, хотят сфотографироваться, просят «пожать руку роботу». Я выбрала белый протез. Его срок службы рассчитан на два года, но хочется уберечь его от износа. Протез поможет мне работать в лаборатории университета, по специальности я синтетический биолог. Работаю с белками редких вирусов и могу заняться исследованиями COVID-19. А вот в спорте протез не играет роли — мы выступаем без них, — объяснила Анна Пушкаревская.

Анна стала чемпионкой России и готовится к мировым соревнованиям. Фото: предоставлено Анной Пушкаревской

Недавно девушка стала чемпионкой России по парабадминтону и попала в сборную, теперь мечтает представить страну на чемпионате мира. Через несколько лет Анна Пушкаревская планирует заработать и вживить себе бионический протез: студентка уже доказала врачам, что сможет им управлять.

— Им очень приятно пользоваться. Создается впечатление, что это моя собственная рука, настолько протез гармоничен и прост в управлении. Я легко освоила удержание предметов на весу и перестановку их в разные места и точки, — добавляет Анна Пушкаревская. — Хотелось бы поделиться с людьми радостью и напомнить, что если ты к чему-то стремишься, то найдешь поддержку. Даже с инвалидностью нельзя сидеть сложа руки.

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