Нерабочие дни в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Рассказываем, что будет работать во время нерабочих дней в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводятся в связи с распоряжением Владимира Путина, озвученном на совещании с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Также президент разрешил главам регионов продлять нерабочие дни, если есть необходимость.

В правительстве Новосибирской области пояснили, будут ли продлять нерабочий период:

— Президент объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Мы получим указ, ознакомимся и будем его исполнять. Пока правительство области не принимало решений о продлении нерабочих дней. Это будет в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, — рассказал КП-Новосибирск руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Разъяснений по работе компаний в эти дни пока нет. Возможно, нынешний режим нерабочих дней будет аналогичен тому, что проходил с 1 по 10 мая.

Тогда сотрудники организаций, которые трудятся дистанционно, могли продолжить работу в том же режиме по аналогии с нерабочими днями прошлого года. Работодатели должны были сами определить, сколько человек должны присутствовать в офисах, а сколько - работать дистанционно, и издать приказ. Продовольственным магазинам, аптекам и предприятиям непрерывного цикла также нужно было оформить рабочие смены.

После 7 ноября оперативный штаб предлагает регионам аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые будут закрыты в нерабочие дни. Для их посещения введут QR-коды. Коды смогут иметь вакцинированные и переболевшие ковидом, и те, кто имеет медотвод от вакцинации.

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