Последние новости Новосибирска на 21 октября 2021 года: объявлены нерабочие дни, охранник магазина сломал мальчику позвоночник

Сообщаем главные новости на 21 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ / "АСТ-54".

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 октября 2021: обо всех самых важных событиях в регионе читайте на года в нашей подборке.

ПРЕДСТОИТ НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

В Новосибирской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В дальнейшем их могут продлить, если ситуация с коронавирусом станет еще хуже.

ОХРАННИК СУПЕРМАРКЕТА ИЗБИЛ МАЛЬЧИКА

В одном из магазинов возник конфликт между охранником и мальчиком. Мужчина ударил школьника по спине, ребенок попал в больницу с переломом позвоночника.

СИБИРЯЧКА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ МУЖА, КОТОРЫЙ ИЗБИЛ 9-ЛЕТНЕГО ПАСЫНКА

Мать избитого отчимом девятилетнего ребенка рассказала свою версию событий. Напомним, в Новосибирске 44-летнего мужчину арестовали после того, как его пасынок пришел в школу с синяками. Учителя уверены, что спасли мальчика от отчима-изверга.

ЖЕНЩИНА СБИЛА ДЕВОЧКУ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

ДТП случилось в селе Криводановка Новосибирской области. К счастью, школьница сильно не пострадала: отделалась небольшими синяками и ссадинами. Теперь мама девочки ищет хозяйку автомобиля.

В НОВОСИБИРСКЕ ОБЪЯВИЛИ ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Новосибирске на четверг, 21 октября, объявили штормовое предупреждение. Причиной стал грязный воздух.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.