«Я пахала на двух работах, а у него болела голова»: сибирячка оплатила долги и алименты альфонса

Ирина взяла на себя коммерческие рейсы, чтобы помочь альфонсу. Фото: соцсети.

41-летняя Ирина - успешная блондинка, которая не обделена ни вниманием мужчин, ни любимой работой. Она стала начальником почтового поезда и именно на службе встретила альфонса, на долги и кредиты которого потратила почти 200 тысяч рублей. Своей историей сибирячка поделилась с КП-Новосибирск.

«У НЕГО БЫЛА ТЫСЯЧА ОТГОВОРОК»

- Олег* пришел к нам работать грузчиком, стал за мной ненавязчиво ухаживать: предлагал помочь что-то принести, если было нужно. Он мне показался очень обходительным, тактичным. Мы стали встречаться, - рассказывает Ирина. - Потом я сама предложила ему переехать в квартиру, которую снимала.

Когда Олег перевез свои вещи, Ирина начала понимать, во что она умудрилась вляпаться.

- Я знала, что у него есть двое детей. Но сюрпризом для меня стало то, что он не платит алименты. Долг накопился почти 100 тысяч - я узнала об этом из пришедшего извещения и выплатила эту сумму, - говорит Ирина.

На этом «подарки» от нового ухажера не закончились: оказалось, что на нем висит и кредит за телефон. С этим сибирячка тоже разобралась.

Был ли мужчина хоть немного ей благодарен за помощь? Ирина говорит, что нет. Он, наоборот, расслабился и даже перестал работать.

- У него была тысяча отговорок: то голова болит, то спина. Постоянно брал больничный, - описывает поведение парня сибирячка.

Квартиру, в которой жила пара, женщина арендовала. После оплаты долгов с деньгами было непросто, и Ирина нашла подработку.

- Взяла на себя еще и коммерческие рейсы, - продолжает наша собеседница. - На двух работах пахала, а он даже на одну нормально выйти не мог - все у него спина болела.

Сибирячка все это терпела до того момента, пока к ней в гости не приехала сестра.

- Она была с сыном, и Олег начал психовать, мол, ему уделяю меньше внимания. Вел себя как маленький ребенок, а не как взрослый мужик, - возмущается Ирина. Инициатором разрыва была она.

«ДЕНЕГ НЕТ, ЗОВУТ ОЛЕГ»

Ирина съехала из съемной квартиры, где жила с Олегом.

- Думала, поживет без меня, выйдет на работу - и до него дойдет, что нельзя было так себя вести, - признается Ирина.

Но у Олега, видимо, были другие планы. Это стало понятно, когда позвонил хозяин той самой арендованной квартиры.

- Он сказал, что Олег не заплатил за жилье, что есть долг. Хотя мы проговаривали, что он остается и платит сам. Знаю, что повела себя как дура, но я в тот момент еще верила, что его можно изменить. И заплатила за съемную квартиру около 50 тысяч рублей, - вспоминает сибирячка.

Олег обещал вернуть деньги, но в итоге пропал.

- Мой номер он заблокировал, так что я решила искать его с помощью соцсетей: пишу посты о нем - может, откликнется. Ну или хотя бы других предупрежу, - вздыхает Ирина.

* Имя изменено.

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