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Экономика20 октября 2021 7:30

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в сентябре 2021 года, подготовленный порталом Выберу.ру. В первой десятке рейтинга – «Кредит наличными» Банка Уралсиб с процентной ставкой от 5 % годовых
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте банка, по телефону 8-800-250-57-57, либо в ближайшем офисе банка.

БИЗНЕС-ПРЕСС