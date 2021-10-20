В АО «РЭС» подвели итоги деятельности по технологическому присоединению за 9 месяцев 2021 года

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Даже в условиях действия ограничительных мер в самый разгар пандемии компании удается увеличивать производственные показатели в данном направлении.

За 9 месяцев 2021 года количество технологических присоединений к электросетям АО «РЭС» выросло почти на 70% по сравнению с прошлым годом и достигло 5670. При этом за отчетный период в компании заключили 5340 новых договоров на присоединение объектов, что на 36% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

КФХ «Русское поле». Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Наряду с подключением к электросетям бытовых потребителей энергетики осуществляют присоединение ключевых объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона, в том числе учреждений науки, здравоохранения, образования, предприятий агропромышленного комплекса и т. д.

В течение 2021 года АО «РЭС» активно принимало участие в совместных с министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области обсуждениях строительства значимых для региона объектов. Один из них - центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») СО РАН, реализуемый по нацпроекту «Наука». Кроме того, энергетики и профильное региональное ведомство находятся в постоянном взаимодействии по вопросам реализации проектов инфекционной больницы в поселке Садовый и детского реабилитационного центра в Бердске, документы на подключение последнего уже подготовлены и направлены заявителю.

СКИФ. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Помимо этого, компанией были заключены договоры для присоединения еще ряда объектов здравоохранения - реанимационного блока Сузунской ЦРБ, врачебной амбулатории со станцией скорой помощи в селе Верх-Тула, центра амбулаторной онкологической помощи в Барабинске и здания радиологической пристройки к Центру лучевой терапии Городской клинической больницы № 1 в Новосибирске.

Одним из знаковых событий стало заключение договора на технологическое присоединение объекта транснациональной корпорации Nestle, которая планирует построить в Искитимском районе фабрику по производству кормов для животных. Также в отчетном периоде компания подключила объект животноводческого комплекса (КФХ «Русское поле») в Каргатском районе.

Нельзя не отметить и сферу жилищного строительства. Новосибирская область сохраняет устойчивую динамику развития и занимает одну из лидирующих позиций по объемам строительства в Сибири. А современному строительству в первую очередь необходимо надежное и бесперебойное электроснабжение. Поэтому среди проектов по технологическому присоединению, над которыми работают специалисты АО «РЭС», множество популярных и широко известных горожанам комплексов. Среди них - 1-й этап ЖК Акварельный-3, ЖК Чкалов-1, работы по подключению которых были завершены в 2021 году.

ЖК Акварельный. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

И это далеко не полный перечень объектов региона, которые АО «РЭС» удалось обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением, несмотря на пандемию и связанный с ней экономический спад.

При этом на фоне общего роста спроса на подключение новых объектов к электросетям специалисты компании отмечают увеличение доли заявок, поданных в электронном виде через личный кабинет на сайте www.eseti.ru. Это, безусловно, характеризует общую тенденцию в стране по переходу на электронные сервисы обслуживания клиентов.