Последние новости Новосибирска на 20 октября 2021 года: сержант защитил продавщицу, расторгнут контракт с охраной Монумента Славы

Сообщаем главные новости на 20 октября. Фото: Анна ПАШАГИНА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

СЕРЖАНТ СПАС ПРОДАВЩИЦУ ОТ ПЬЯНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

В Академгородке 33-летний Эмиль Касымов защитил продавщицу от буйного покупателя, который угрожал, что проломит ей голову. Командование Новосибирского высшего военного командного училища приняло решение о награждении Эмиля.

РАСТОРГНУТ КОНТРАКТ С ОХРАНОЙ МОНУМЕНТА СЛАВЫ

После инцидента на Монументе Славы с детьми, курившими у Вечного огня, расторгнут договор с ЧОПом, который должен его охранять. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он также возмутился, почему камеры видеонаблюдения не зафиксировали нарушение.

НОВЫЙ ПРОЕКТ «УМНЫХ» ОСТАНОВОК

Мэрия Новосибирска представила новый проект «умных» остановок, который должен быть реализован к МЧМ-2023 году. В городе их появится 258 штук.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАГОВОРИЛИ О НОВОМ ВАРИАНТЕ ДЕЛЬТА-КОРОНАВИРУСА

Британские ученые говорят, что AY.4.2 заразнее на 10-15 процентов исходного варианта и может стать самым опасным среди всех своих предшественников. Но российские вирусологи призывают ждать результаты исследований.

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