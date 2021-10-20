Доверяй, но проверяй: какую информацию нужно узнать о работодателе, прежде чем откликнуться на вакансию

Надежность работодателя - один из ключевых критериев при выборе компании для большинства людей. Фото: предоставлено avito.ru

Поиск новой работы - важный этап в жизни человека. Как говорила красавица Мэрилин Монро, «любовь и работа - единственные стоящие вещи в жизни. Работа - это своеобразная форма любви». Только от вашего осознанного выбора зависит, где, с кем и как будет проходить ваш рабочий день. Начиная поиск работы, легко растеряться: вариантов очень много! Например, на Авито размещено более 10 тысяч вакансий в Новосибирской области. Поэтому, прежде чем откликнуться на понравившееся предложение, нужно обратиться не только к своей интуиции, но и к здравому смыслу.

ПОЛЬЗУЕМСЯ УМНЫМИ СЕРВИСАМИ

Если вы рассматриваете предложение незнакомой компании, обязательно проверьте ее репутацию на рынке. Изучите интернет, пролистайте «черные списки» работодателей. Крупные job-сервисы стремятся обезопасить пользователей, дополнительно проверяя работодателей. Авито Работа теперь проверяет работодателей, помогая людям сделать правильный выбор. Если работодатели хотят привлечь больше внимания к своим вакансиям, они отправляют уставные документы для подтверждения надежности. Каждая компания проверяется на ряд критериев: не находится ли она в состоянии банкротства, исправно ли платит налоги, не имеет ли жалоб от пользователей ресурса. Система анализирует данные ЕГРЮЛ и СПАРК, учитывает длительность присутствия работодателя и его репутацию на Авито. Значок «Компания проверена» может быть только у тех организаций, чьи финансовые и юридические документы в порядке, а также те, кто не имеет множество жалоб и блокировок.

Отметка «Компания проверена» на Авито подтверждает соответствие организации перечню критериев. Фото: предоставлено avito.ru

ВКЛЮЧАЕМ ВНИМАНИЕ

Внимательно изучите вакансию: каким слогом она написана, насколько грамотно, структурированно и продуманно подана информация. Фразы-штампы вроде отличного коллектива, бесплатных плюшек и чая можно сразу пропускать мимо ушей. Потому что отличный коллектив - понятие растяжимое. Да и плюшки с чаем по вкусу бывают разные.

Обратите внимание на то, что именно предлагает работодатель: пригодятся ли на данной позиции ваши опыт и умения, сможете ли вы научиться чему-то новому, будет ли возможность развития? Если в описании вакансии этого нет, все вопросы можно задать HR в личном общении, и не всегда обязательно ждать собеседования - можно воспользоваться чатом прямо на сайте. Если вы откликаетесь на предложение той или иной компании на Авито Работе, окошко для связи с работодателем открывается автоматически - туда можно также написать подробности о вашем опыте работы и причинах, которые побудили вас откликнуться на предложение.

Оцените размер зарплаты: если она ниже рыночного или слишком завышена, стоит задуматься. Изначально низкую планку поднять будет сложно. С завышенной зарплатой тоже не все так однозначно. Прежде всего задайте себе вопрос: за что работодатель готов платить такие деньги? Если это крупная известная компания, высокие зарплаты вполне реальны, когда на указанную должность требуются высококвалифицированные работники с опытом. Профессионализм, опыт и знания действительно стоят дорого. Но если вы о подобной компании раньше не слышали, обещания о слишком высокой заработной плате должны вас насторожить. Такая вакансия может быть вариантом, когда обещания больших денег используются только для привлечения сотрудника, без перспективы выплат ему в дальнейшем заявленных сумм. Если вы меняете сферу деятельности или не имеете достаточного опыта, чтобы судить о реальном положении дел в отрасли, изучите срез по заработным платам в открытых источниках или хотя бы просмотрите максимальное количество предложений раздела, чтобы составить представление о возможном доходе.

Работа, которая раскроет ваши таланты и дело, которое придется вам по душе. Фото: предоставлено avito.ru

Если зарплата в объявлении не указана, будьте готовы четко сформулировать свои материальные ожидания и приготовьте развернутое объяснение, почему за вашу работу нужно платить именно такую сумму.

Как говорил Борис Акунин, «одно из самых захватывающих зрелищ на свете - смотреть, как работает Мастер, и не суть важно, чем именно он занимается. Пишет картину, рубит мясо, чистит ботинки - не имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради которого родился на свет, он великолепен». Поэтому слушайте свою интуицию, будьте внимательны и пользуйтесь умными сервисами, прежде чем откликнуться на новую вакансию. Чтобы она оказалась именно той работой, где вы сможете раскрыть все свои таланты и делать дело, которое вам по душе.