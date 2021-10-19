Малыш, мы с тобой!

Дети получили замечательные подарки. Фото: НИИТО.

Только представьте, насколько тяжело для ребенка оказаться в больнице, где вместо любимых игрушек – капельницы, а вместо бабушкиных пирожков – горькие лекарства. Пусть у ребятишек будут не только пилюли и процедуры, но и что-то веселое. Так решила «Комсомолка» и сделала маленьким пациентам трогательный подарок.

В отделении детской ортопедии НИИТО ребята лежат после серьезных операций. Для многих из них каждый шаг – маленький подвиг. Поддержать мальчишек и девчонок приезжала актриса «Красного факела» Дарья Емельянова. Она поиграла с детворой и почитала сказки. Правда, книг в отделении оказалось немного.

Издательский дом уже давно выпускает замечательные детские журналы «Фиксики».

- В какой-то момент книги закончились - так сильно маленькие пациенты увлеклись литературой, - рассказывают в НИИТО.

Клиника кинула клич в соцсетях, и «Комсомолка» пришла на выручку. Издательский дом уже давно выпускает замечательные детские журналы – «Фиксики», «МиниМишки» - именно их «КП» и подарила маленьким пациентам.

Врачи благодарны за такой подарок детям. Фото: НИИТО.

- Книжный ящик отделения пополнился интересными добрыми книжками и увлекательными раскрасками! Спасибо, «Комсомолка»! - благодарят в НИИТО.

Еще один подарок «Комсомолка» сделала клинике «Главный пациент», где тоже лечатся много детей. Малыши могут получить красочные журналы за очень необычную валюту - обнимашки.

Подарок можно получить за обнимашки.

В клинике есть целая витрина, где ребенок сам может выбрать, какой подарок хочет. А чтобы его получить, достаточно пообниматься с сотрудниками медцентра. Сколько именно раз – указано на «ценнике». Так что дети будут уходить домой от замечательных врачей не только здоровыми, но и с подарками.

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