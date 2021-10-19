Последние новости Новосибирска на 19 октября 2021 года: у сотрудницы полиции нашли наркотики, задержали замминистра ЖКХ

Сообщаем главные новости на 19 октября. Фото: соцсети / пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете из нашей подборки.

У СОТРУДНИЦЫ ПОЛИЦИИ НАШЛИ МЕФЕДРОН

В Заельцовском районе Новосибирска взяли с поличным 29-летнюю сотрудницу полиции — лейтенанта внутренней службы Александру Ч. У девушки нашли сверток с синтетитическим наркотиком. Раньше девушка участвовала в конкурсах красоты и была медийной персоной.

ЗАДЕРЖАЛИ ЗАММИНИСТРА ЖКХ

Замминистра ЖКХ Новосибирской области задержали по подозрению в получении взятки от руководителя одной из строительных организаций. Тот передал чиновнику 2 миллиона и 5 тысяч рублей в обмен на покровительство.

РАБОТНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ НЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТ

В Новосибирской области сотрудники скорой помощи не смогли получить сентябрьские выплаты за работы с больными, заболевшими коронавирусом. Деньги должны были прийти им до 17 октября.

КОГДА УЙДЕТ ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА?

Кандидат биологических наук рассказал, чего новосибирцам ждать от четвертой волны коронавируса. Эксперты призывают всех активно вакцинироваться.

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