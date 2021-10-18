Последние новости Новосибирска на 18 октября 2021 года: сибирячка утопила котят, полиция ищет детей, куривших у Вечного огоня

Делом о котятах и подростками заинтересовалась полиция. Фото: скриншот из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

СИБИРЯЧКА УТОПИЛА КОТЯТ НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ

В Новосибирской области женщина утопила пятерых котят. Она подошла к колодцу и выкинула туда пакет с ними на глазах у детей. Местные жители пытались их спасти, но было поздно. Женщину теперь ищет полиция.

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ДЕТЕЙ, КУРИВШИХ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Новосибирские правоохранители ищут детей, куривших и кидавших монетки в Вечный огонь. Видео с их участием появилось в социальных сетях. На нем видно, что дети сидят прямо на монументе и не обращают внимания на замечания.

НОВОСИБИРЦЫ НЕ МОГУТ УЛЕТЕТЬ ИЗ АНТАЛИИ

Около 300 человек не могут улететь из Анталии. Уже вторые сутки новосибирцы ждут самолет, который постоянно переносится. По словам одной из отдыхающих она не может дозвонится ни до авиакомпании, ни до тур оператора.

РОМАН ВЛАСОВ ИЩЕТ КОНДУКТОРА, ВОЗИШЕГО ЕГО БЕСПЛАТНО

Олимпийский чемпион Роман Власов решил найти кондуктора, которая помогала ему в детстве. Сибирячка разрешала ему не платить за проезд, когда было туго с деньгами. Сейчас же он хочет найти женщину и поблагодарить ее.

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