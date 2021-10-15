«Привык, что на руках всегда кто-то есть»: сибиряка, воспитывающего девятерых детей, поздравили с Днем отца

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирской области впервые отметили День отца. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ильгиза Лотфуллина поздравила от регионального отделения «Единой России» семью Евгения Ширяева. Сибиряк вместе с супругой Анастасией воспитывает девятерых детей: самому старшему - 15 лет, а младшему - всего 8 месяцев.

Семья проживает в поселке Рябчинка Искитимского района. Муж занимается подсобным хозяйством, а жена работает в школе учителем.

- Полшколы - это мои родные дети, - смеется Анастасия Ширяева.

Сибирячка отмечает, что папа, без преувеличения, настоящий пример для детей.

- Без него дисциплина уже через неделю трещит по швам. Поэтому далеко и надолго мы его не отпускаем. Мы на самом деле команда, и в этом наше преимущество. Секрет в том, что мы ничего не успеваем, всегда приходится делать выбор в пользу важного на данный момент - здесь и сейчас. Не бывает, что все идеально, - отметила Анастасия Ширяева.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Евгений Ширяев не исключает, что семья в будущем станет еще больше.

- Когда был перерыв, дети подросли, понял, что соскучился по маленьким. Привык, что на руках постоянно кто-то есть. Мы верим, что, если Бог послал ребенка, так тому и быть. Значит, справимся. Мне приятно, что в честь отцов учредили праздник и таким образом отметили их вклад в семью, - говорит сибиряк.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Ильгиза Лотфуллина подчеркнула, что региону нужно больше инициатив, чтобы поддержать отцов и вовлечь их в воспитание детей:

- Во многих семьях детей воспитывает только мама. Также есть семьи, где ребятишками занимаются бабушки с дедушками, пока родители на работе. Надо активнее вовлекать в процесс воспитания отцов. И это должно начинаться с рождения малыша. Ведь это очень здорово, когда на ребенка идет влияние не только по материнской линии, но и по отцовской. Внимание пап одинаково нужно и мальчикам, и девочкам. В школах пора снова вводить уроки семейного воспитания с привлечением психологов.

Напомним, День отца учредили по инициативе «Единой России». Праздник будут отмечать в третье воскресенье октября.