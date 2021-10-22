Драма на Челюскинцев: в Новосибирске влюбленная пара погибла под окнами съемной квартиры

Трагедия произошла утром 22 октября. Фото: Анна ПАШАГИНА/ «Инцидент. Новосибирск»

22 октября в Новосибирске на улице Челюскинцев нашли под окнами 16-этажного дома тела мужчины и женщины. Людей, лежавших на земле, заметили прохожие, они же вызвали полицию.

Как оказалось погибшие — влюбленная пара. У женщины был ребенок от первого брака. Все втроем проживали съемной квартире на Челюскинцев, 48/1.

— Они снимали в этом доме квартиру на 5 этаже. Семья тихая, спокойная была. Около полугода пара жила здесь. Утром никаких ни криков, ничего не слышали. Уже когда полиция начала по дому ходить, тогда и узнали, какое горе случилось, — рассказали КП-Новосибирск жители подъезда.

Никто не понимает, что произошло. Но больше всего соседей волновал вопрос, где ребенок?

— Там мальчик, школьник. Может, он в школе был? Или в шоке выбежал из квартиры? Ребенка дома нет, — рассказали соседи.

Переживали за мальчика и полицейские. Они достаточно оперативно выяснили, что произошло с сыном погибшей женщины. Слава богу, ребенок жив. И не был свидетелем семейной драмы.

— Местонахождение ребенка, проживавшего с парой, в настоящее время установлено сотрудниками полиции. С ним все в порядке. По предварительной информации, мальчик со вчерашнего дня находился с законным представителем, отцом, с которым женщина была в разводе, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело. По какой статье, пока не сообщается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.