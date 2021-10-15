Частные фирмы могут заменить коммунальщиков на уборке улиц

Так будет ходить городская электричка. Фото: предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Нечищеные дороги и тротуары - главные претензии новосибирцев к уборке улиц. Дорожники ДЭУ не всегда справляются с этой работой: город большой, да и про капризную сибирскую погоду с ветрами и снегопадами тоже не надо забывать. В Совете депутатов города Новосибирска предложили решение этой непростой задачи: поручить уборку участков города частным компаниям, которые будет проверять мэрия. Об этом - в материале КП-Новосибирск.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

Новосибирск пока не готов к зиме: об этом заявили в мэрии Новосибирска. Новый начальник департамента транспорта мэрии Константин Васильев отметил, что зимняя техника готова на 64%, круглогодичные машины-уборщики - на 80%. Городские власти закупили 5 тысяч тонн «Бионорда» и 81 тысячу тонн щебня для борьбы с гололедом.

В постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству подчеркнули, что проблем в работе дорожников много.

- Я просил бы рассмотреть перестройку работы департамента, системы управления. ДЭУ - это просто черная дыра, где пропадают деньги: мы тратим на зарплаты, содержание и так далее, - сообщил депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Гудовский.

Андрей Гудовский.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Светлана Каверзина пожаловалась на уборку тротуаров в Новосибирске: ни для кого не секрет, что на некоторых улицах горожане вынуждены ходить по щиколотку в грязи.

Как не допускать таких проблем? Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин предложил отдать уборку в частные руки, как это делают в Москве и Казани.

- Уборку части территорий города нужно поручить коммерсантам. Уборку дорог и тротуаров полного цикла - зимнюю и летнюю. Ничего подобного в Новосибирске не было, хотя в других городах это практикуют. У нас для этого есть ДЭУ, но масса вопросов по организации уборки, качеству. Там и бензин сливают, и запчасти - по отчетам КСП, - уверен Игорь Кудин. - Передача части функций по уборке города частным организациям - нормальная практика. А департамент транспорта будет контролировать.

Игорь Кудин.

По словам Игоря Кудина, уже идет заключение договоров, в 2020 году пилотный проект уже запускали на территориях Советского и Дзержинского районов.

ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Еще одно важное новшество: в Новосибирске создают альтернативу метро - городскую электричку. Она должна связать два берега - от станции «Новосибирск-Восточный» до Чкаловского завода. Специалисты минтранса Новосибирской области заверили, что строить ничего не нужно. Достаточно поменять расписание поездов, которые ходят полупустыми.

- Горожане редко пользуются поездами между станциями Новосибирск-Западный и Новосибирск-Восточный, хотя стоимость проезда всего 26 рублей. Причина - интервалы между электричками по 1,5 часа. Выход - продлить линию Новосибирск-Восточный на три платформы и сократить интервал движения до 20 минут. Это на 900% повысит транспортную доступность станций в Дзержинском, Ленинском и Калининском районах, - отметил замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Невежин.

Рабочие НАПО имени В. П. Чкалова почти не пользуются электричкой - нет электропоездов за час до и за час после рабочего дня. Их обещают ввести в ближайшее время. Другие перспективы - вернуть станцию Ельцовка Заводская в 100 метрах от улицы Учительской. Также в Академгородке должна появиться новая станция - Университетская, чтобы возить 1,5 тысячи студентов в сутки.

- Мы часто обращались во все инстанции с просьбой запустить городскую электричку. Для города это альтернативный транспорт, но нам перечислили проблемы, которые мы должны решить в городе. Если пассажирам будут предоставлены нормальные подходы к платформам - с хорошим освещением, не по грязи и не через гаражи - пассажиропоток вырастет и «РЖД» получит мотивацию на развитие, - рассказал Игорь Кудин. - Нужно выстроить график, подходы к платформе. Можно сделать сквозной билет.