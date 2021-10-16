Последние новости Новосибирска на 16 октября 2021 года: и институте ядерной физике прошли обыски, родителей погибшей девочки затравили в соцсетях

Полиция и Следственный комитет разбираются в причинах смерти ребенка. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

КАКИМ БЫЛ НИКОЛАЙ БАСКОВ В ДЕТСТВЕ

15 октября популярному блондину исполнилось 45 лет. Накануне его дня рождения певца «Комсомолка» пообщалась с его любимой учительницей из новосибирской школы №186 — Людмилой Федоровной Яковлевой. Классная руководительница рассказала, каким её ученик был в детстве.

СЕМЬЮ ДЕВОЧКИ, ПОГИБШЕЙ ПОД КОЛЕСАМИ «СКОРОЙ», ЗАТРАВИЛИ В СОЦСЕТЯХ

Отец 7-летней девочки, которую 11 октября сбила «Скорая помощь», рассказал, что его и жену травят в соцсетях. Супруги глубоко переживают потерю дочери и рассказывают, что девочка сама просила не провожать ее в музыкальную школу.

АВТОМОБИЛИСТ ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ

Сибирячка подала в суд на водителя, который в июле 2020 года сбил ее 6-летнюю дочь. Девочка оказалась в инвалидном кресле, почти месяц лечилась. Инспектор ГИБДД не нашел состава преступления, и сам водитель не признал свою вину.

ОБЫСКИ В ИНСТИТУТЕ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ СО РАН

В институт лазерной физики в Академгородке нагрянули силовики. Директора и научного руководителя Института подозревают в хищении средств образовательного учреждения. Нанесенный ущерб — 2 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.