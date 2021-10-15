Криминальные новости Новосибирска за неделю: подросток ищет убийцу матери, родителя поддержали педагога, которого обвиняют в поцелуе со школьницей

Сообщаем главные криминальные новости за последнюю неделю. Фото: Госавтоинспекция по Искитимскому району/предоставлено Виктором.

Мы собрали криминальные новости Новосибирска: обо всех громких происшествиях вы узнаете из нашего материала.

ПОДРОСТОК ПЫТАЕТСЯ РАСКРЫТЬ УБИЙСТВО СОБСТВЕННОЙ МАТЕРИ

36-летняя жительница поселка Степной Искитимского района отправилась погулять с собакой и погибла при загадочных обстоятельствах. Судмедэксперты дали расплывчатое заключение: «погибла от повреждений с неопределенными намерениями».17-летний сын сибирячки пытается сам распутать дело и выяснить, из-за чего умерла мама.

ДЕЛО СИБИРЯКА, ОБВИНЯЕМОГО В НАЕЗДЕ НА МАМУ С КОЛЯСКОЙ, ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИ

Получила продолжение история, которая произошла в марте 2021. Курьер-водитель наехал на ногу прохожей с коляской в жилом дворе многоэтажки. По этому факту возбудили дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок». Но теперь следователи смягчились.

РОДИТЕЛИ ПОДДЕРЖАЛИ ПЕДАГОГА, КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ В ПОЦЕЛУЕ СО ШКОЛЬНИЦЕЙ

Возле Заельцовского района суда родители новосибирских школьников устроили флешмоб в поддержку руководителя патриотического центра. 29-летнего мужчину обвиняют в развратных действиях по отношению к 14-летней воспитаннице.

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