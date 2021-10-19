«Я тебе голову проломлю»: сержант спас продавщицу от пьяного покупателя в Новосибирске

Эмиль пошел в магазин за продуктами. Фото: Анна ПАШАГИНА

В новосибирском Академгородке 33-летний Эмиль Касымов неожиданно для себя стал персоной № 1 во всех социальных сетях. Военный встал на защиту продавца из местного магазина.

«КРИЧАЛ, ЧТО ЗАРЕЖЕТ ВСЕХ»

Научный центр славится своей тишиной и интеллигентностью, но и там случаются криминальные происшествия. В выходные в местном супермаркете на улице Иванова случился конфликт между продавцом и покупателем, который был подшофе. Потасовка произошла между товарными рядами, и неизвестно, чем все закончилось бы, не окажись рядом Эмиль Касымов. С виду обычный посетитель, а на деле военный-контрактник, который и Родину защитит, и того, кто попал в трудную ситуацию, спасет.

— Я заметил, что мужчина кричал и угрожал продавщице. Он обещал, что пробьет ей голову. Женщина сказала, что вызовет охрану, только это не остановило покупателя, — описывает события сержант. — Мужчина был очень пьяный.

Военный уже 7 лет служит по контракту. Фото: Анна ПАШАГИНА

Эмиль насторожился, явных попыток избить продавца дебошир не предпринял, однако военный все же пошел в сторону кассы вместе с буйным человеком, по пути сделав покупателю замечание. Просьба унять пыл будто подлила масла в огонь. Новосибирец начал крушить все на своем пути.

— Мужчина пинал прилавки, автоматы с игрушками. Начал кричать, что зарежет всех, бил бутылки. Все вокруг испугались. Что еще мне оставалось делать? Я заломил ему руки и вытащил на улицу, — говорит военный.

ЗАДЕРЖАЛ ДО ПРИХОДА ПОЛИЦИИ

Покупатель, видимо, не понимал, что бороться с сержантом бесполезно, и пытался вырваться, но Эмиль крепко держал нарушителя порядка и не собирался отпускать до прихода полиции.

— В этот момент ко мне на помощь подоспели друзья, которые проходили мимо. Они помогли удержать мужчину, а уже потом наряд забрал его в отдел, — продолжает Эмиль. — Как оказалось, меня искали сотрудники. Они дозвонились до начальника нашего училища и таким образом вышли на меня.

Эмиль посвятил свою жизнь армии. Военная карьера началась в спецназе, а после парень перешел служить в разведывательный батальон 201-й дивизии в Таджикистане. Закончив срочную службу, военный решил вернуться домой, но вскоре понял, что скучает по армии. Поэтому служит по контракту.

— Я уже 7 лет служу в Новосибирском высшем военном командном училище. Сейчас я командир отделения учебного центра подготовки младших специалистов разведки, — рассказал КП-Новосибирск сержант Эмиль Касымов. — Готовлю радистов.

Командованием училища уже принято решение о награждении Эмиля. Соответствующие предложения будут представлены министру обороны Российской Федерации.

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