«Беспородным просьба не беспокоить»: в Новосибирске ищут невесту для лысого кобеля

Ольга – кондитер, и ей нужен был пес без шерсти. Фото: личный архив.

Пес Нельсон появился в семье новосибирского кондитера Ольги Таран полтора года назад: сибирячка приобрела его у заводчицы в Бердске.

- У него очень редкая порода – ксолоитцкуинтли, или их еще называют мексиканской голой собакой. На них абсолютно нет шерсти, и для меня это было очень важно, потому что я делаю торты дома, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Таран. – До этого у меня были две большие собаки – они прожили с нами много лет до глубокой старости, и я понимала, что от таких пород будет очень много грязи. Так что искала как раз такого пса – бесшерстного.

Стоят щенки ксолоитцкуинтли порядка 50-80 тысяч рублей, и их родословная очень четко отслеживается.

Нельсон – представитель очень древней породы. Фото: личный архив.

- Мы должны были дать ему имя строго на «н»: заводчица предложила Нельсон, нам понравилось, - говорит Ольга. – Мы сразу понимали, что это одна из самых древних пород, человек в ее создании не участвовал. Поэтому у этих собак отменный иммунитет, и многие болезни к ним не «цепляются».

Спать бесшерстный пес любит тоже в тепле:

- Перед сном забирается к кому-то из нас под одеяло и лежит так всю ночь, - рассказывает Ольга.

Еще Нельсон очень любит свою семью, особенно младшего четырехлетнего сына Ольги:

- Не дай Бог кто-то на него что-то громко скажет или даже во время игры случайно сделает жест в адрес сына, который Нельсон может расценить как агрессию: пес сразу бросается ребенка защищать, - говорит Ольга.

А вот чужих людей пес не особо жалует, но в этом есть и свои преимущества: ксолоитцкуинтли никогда не увяжется за незнакомым человеком или другой собакой.

У Нельсона уже множество титулов. Фото: личный архив.

К своему возрасту Нельсон завоевал на выставках немало регалий: Нельсон - юный чемпион России, чемпион России, чемпион РКФ. И теперь у его хозяев проблема – найти невесту ему под стать.

- Беспородная собака ему не подойдет: у него отличная родословная, и наша задача – ее продолжить. Собака той же породы, у которой есть шерсть (да, иногда такое случается) – не годится тоже, - объясняет Ольга.

Требования к невесте такие: она должна быть той же породы, тоже без шерсти и с отличными результатами с выставок.

- А еще у них не должно быть родственных связей, чтобы щенки были здоровыми. И вот с этим у нас в регионе беда: собак такой породы не больше 10, и все они родственники Нельсону. Так что ищем невесту за Уралом: готовы будем принять ее у себя дома!

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