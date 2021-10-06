Клиенты ВТБ в Новосибирской области увеличили спрос на ипотеку более чем на четверть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом по стране банк выдал за это время более 780 миллиардов рублей.

По оценке ВТБ, за 9 месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 триллионов рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 миллиардов рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдачи ипотечных кредитов превысит рекордные для рынка 5 триллионов рублей.

Клиенты ВТБ в сентябре провели более 26 тысяч сделок на 95 миллиардов рублей.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за 9 месяцев стали Москва и область (286 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и область (66 миллиардов), Новосибирская область (29,3 миллиарда), Республика Татарстан (25 миллиардов) и Свердловская область (21 миллиард).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает «Семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал уже свыше 43 миллиардов рублей. После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объеме выдачи достигла уже 12%.

Доля ипотеки с господдержкой в сентябре составила 8%. Спрос на нее остался на уровне августа - более 6 миллиардов рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 миллиардов рублей.

Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Банком России и изменение ценовой политики основных игроков, рефинансирование ипотеки по-прежнему остается востребованным. По итогам 9 месяцев нынешнего года на него приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За это время более 73 тысяч клиентов других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на сумму 165 миллиардов рублей.

- Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 миллиардов рублей, что сопоставимо с горячим сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы. Это связано как с сезонным фактором, так и со снижением ставок, которое мы в отличие от других игроков провели этой осенью для наших клиентов, - комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт также отметил, что рынок недвижимости в России сейчас стоит на пороге исторического рекорда по объему продаж.

- Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будут на уровне сентября, а значит, итоговые значения 2021 года впервые в истории превысят 5 триллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году рынок показал 4,4 триллиона рублей. ВТБ намерен улучшить результаты прошлого года на четверть и нарастить продажи ипотеки до 1,1 триллиона рублей, - подчеркнул Евгений Дячкин.