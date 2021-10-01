Последние новости Новосибирска на 1 октября 2021 года: орнитологи назвали причину массовой гибели грачей, ковид разбудил редкое заболевание у ребенка

Сообщаем главные новости на 1 октября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ / "АСТ-54".

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 октября 2021 года в нашей подборке: обо всем важном вы узнаете в нашем материале.

ВИРУС КОКСАКИ У ДЕТЕЙ

30 сентября появилась информация о том, что новосибирские дети стали заболевать вирусом Коксаки. Областной минздрав прокомментировал эту ситуацию: оказалось что за предыдущий год было выявлено 2 случая, а в 2021 году - ни одного.

ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ ГРАЧИ

Напомним, что странная история произошла в селе Усть-Тарка: там на прошлой неделе на землю замертво упали около 200 птиц. Экспертам удалось найти в крови пернатых опасное вещество — фосфорно-органическое соединение, которое используют для обработки растений

КОРОНАВИРУС РАЗБУДИЛ РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ У ПЯТИКЛАССНИКА

За несколько дней у 11-летнего Матвея Шаламова отказали ноги, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи подозревают редкую патологию — полинейропатию. Чтобы начать лечение, нужен дорогой генетический тест за 99 тысяч рублей, который не входит в ОМС.

РАЗВАЛИВАЕТСЯ ДУШЕВАЯ В ОБЩЕЖИТИИ НГУ

Студенты НГУ пожаловались на плохое состояние недавно отремонтированного общежития №8/2. По словам сибиряков, в здании есть проблемы с сантехников и проводкой — из-за этого вздулся потолок.

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