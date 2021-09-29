Единороссы и колясочница Елена Колесникова проверили доступность услуг такси в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Новосибирские единороссы проверили, доступны ли услуги такси инвалидам. В рейде приняли участие депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна - доступная среда» Елена Спасских и колясочница Елена Колесникова.

Поводом для проверки послужил скандал, который разгорелся в начале сентября. В центре шумихи оказалась колясочница Елена Колесникова, страдающая ДЦП. С помощью приложения девушка вызвала такси, чтобы доехать до университета, но водитель отказался ее везти. Стоит отметить, сибирячка сразу предупредила: она будет в инвалидном кресле.

- Когда водитель приехал, я попросила убрать бутылки с переднего сиденья, поскольку на заднем сиденье я ехать не могу: ноги плохо сгибаются. Мужчину это вывело из себя. Он наотрез отказался везти меня и посоветовал вызвать специализированную машину, при этом, пока шел спор, мы с мамой стояли на улице и мокли под дождем, - рассказала Елена Колесникова.

Справедливости ради Елена отметила, что такие случаи сегодня, скорее, исключение, чем правило, и обычно водители такси относятся к малоподвижным пациентам корректно. При этом девушка подчеркивает: говорить о том, что поездки на такси стали для инвалидов комфортными, все равно нельзя.

- Коляска складывается и помещается в любой багажник, часть конструкции можно поставить в салон. Но водители либо не торопятся брать заказ, либо, если им прилетела заявка, всячески стараются отказаться и просят, чтобы это сделали мы, так как у них упадет рейтинг, - поделилась проблемой тетя Елены Ольга Колесникова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Рейд показал, что водители на самом деле не спешат везти инвалидов. Один шофер отказался от заявки, как только увидел пометку, что пассажир будет в коляске.

В остальных случаях водители корректно довезли пассажира, некоторые вышли из салона и предложили свою помощь.

- Заявки от инвалидов поступают нечасто. Когда мне приходит такой заказ, я не отказываюсь его брать. У нас нет никакого регламента, как должны быть организованы поездки с инвалидами. Это зависит от самого водителя. Лично я хочу помогать людям. Но бывает и так, что водитель не знает, как разместить в машине кресло: у кого-то сиденья не двигаются, у кого багажник занят, поэтому они отказывают, чтобы не тратить время пассажира, - отметил таксист Борис.

По мнению Елены Спасских, инвалидов должна возить определенная категория водителей - те, кто относится к людям с ограниченными возможностями толерантно.

- Рейд показал, что, принимая заказ, оператор никакой ответственности перед пассажиром не несет, - заявила Елена Спасских. - Он просто сводит вместе пассажира и водителя, то есть оказывает информационную услугу. При этом проблемы возникают не только у инвалидов, которым, в частности, требуется вместительный багажник, чтобы можно было поместить туда коляску. Я думаю, аналогичная проблема есть и у пассажиров с маленькими детьми, которым тоже надо во время поездки куда-то пристроить коляску. Сегодняшний рейд показал, что оказание услуги в значительной степени зависит от человеческого фактора. Если водитель адекватно относится к инвалидам, то обязательно поможет. А может ведь и отказать, а еще и нагрубить. Я думаю, в рамках проекта мы создадим рабочую группу, которая займется проблемами оказания услуг перевозки инвалидов. Я этим займусь и как депутат, и как региональный руководитель общественного совета проекта.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Заседание круглого стола пройдет на следующей неделе. Участие в нем примут представители агрегаторов такси.