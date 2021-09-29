«Я его простил. И хочу, чтобы он увидел внука»: сибиряк ищет отца, которого потерял 25 лет назад

Игорь совсем не помнит своего отца. Фото: соцсети

Сейчас Игорю Григоревскому 32 года, он живет в городе Красноармейске Саратовской области. А родился в поселке Первомайский Каргатского района Новосибирской области. Этого населенного пункта уже нет на карте. По данным переписи 2010 года, там проживало всего 28 человек. Сейчас старые дома заросли травой. Но Игорь решил вернуться в прошлое: он ищет папу с помощью социальных сетей.

— Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти отца или родственников с его стороны. Знаю, что его зовут Олег Игнатьевич Григоревский, он 1946 года рождения. Прошу всех, кто узнал его по данным, напишите, пожалуйста, мне. Я родился в Новосибирской области — в Каргатском районе, в поселке Первомайский, — это сообщение парень разослал по нескольким группам.

Незнакомые люди пытаются помочь, скидывают странички однофамильцев, подсказывают имена тех, кто еще жил в старом селе. Но пока результатов нет. Корреспондент КП-Новосибирск расспросила Игоря о его желании найти папу.

Игорь помнит свое детство какими-то отрывками: вот рядом и мама, и папа, и старший брат. А вот переезд в Саратовскую область и больничные стены.

— Мое детство далеко не праздник… Мама вела разгульный образ жизни. Постоянно пила, гуляла и совсем не следила за мной и братом. Где был в тот момент отец, я даже не знаю. Я постоянно был в больницах из-за голодных обмороков. Когда мне исполнилось 5 лет, маму с папой лишили родительских прав, а меня и брата отдали в детский дом, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Григоревский.

После выпуска из детского дома сибиряк продолжал общаться с матерью, но никаких связей с отцом не было.

— Я пытался найти какие-то зацепки, говорил с мамой, но так ничего о нем и не узнал. Продолжил поиски своими силами, но пока результатов ноль, у меня ведь даже фото его нет, — говорит сибиряк. — Хочу спросить, за что его лишили родительских прав. Посмотреть в глаза хочу и просто познакомиться.

Игорь понимает, что история с лишением прав, скорее всего, тривиальная. Родители плохо следили за детьми, ведь мальчики явно недоедали. Но мужчина хочет услышать ответ от отца, тем более что сам скоро станет папой.

— У меня скоро родится сын, и я хочу, чтобы мой отец увидел своего внука и мою семью. Сам я мечтаю увидеть сына и хочу стать для него лучшим папой. Окружу его вниманием и заботой, — добавляет новосибирец.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Олега Игнатьевича Григоревского 1946 года рождения, свяжитесь, пожалуйста, с нами по телефону 8-923-145-11-03(WhatsApp).

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