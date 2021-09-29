Районные суды в Новосибирске 2021: адреса, телефоны, график работы

Районные суды в Новосибирске 2021 в связи с пандемией работают в особом режиме. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Районные суды в Новосибирске 2021 в связи с пандемией работают в особом режиме: сейчас приостановлен личный прием граждан, запрещен вход в здание суда лицам, не являющимся участниками процессов. Подавать документы можно с помощью сервиса «Электронное правосудие» или по почте. Публикуем списки судов и их контакты.

Дзержинский районный суд

Адрес: ул. Промышленная, 1, тел.: (383) 279-08-68, 279-23-66, 278-03-31

E-mail: sovetsky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Железнодорожный районный суд

Адрес: ул. Железнодорожная, 4/1, тел.: (383) 220-15-59, 221-38-59, 220-17-11

E-mail: zheleznodorozhny.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Заельцовский районный суд

Адрес: ул. Дачная, 35а, тел.: (383) 225-54-58, 225-04-78, 354-32-71

E-mail: zaelcovsky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Калининский районный суд

Адрес: ул. Учительская, 40а, тел.: (383) 204-22-25, 240-95-07, 271-44-90

E-mail: kalininsky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Кировский районный суд

Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, тел.: (383) 342-19-82, 215-02-20, 215-01-94

E-mail: kirovsky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Ленинский районный суд

Адрес: ул. Связистов, 159, тел.: (383) 356-90-35, 356-90-45, 356-90-44

E-mail: leninsky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Октябрьский районный суд

Адрес: ул. Тургенева, 221, тел.: (383) 262-64-31, 262-48-19

E-mail: oktiabrsky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Первомайский районный суд

Адрес: ул. Маяковского, 24/2, тел.: (383) 338-99-53, 338-99-49, 338-99-51

E-mail: pervomaisky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Советский районный суд

Адрес: ул. Кутателадзе, 16а, тел.: (383) 332-13-51, 332-13-38, 332-01-45

E-mail: sovetsky.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

Центральный районный суд

Адрес: ул. М. Горького, 89, тел.: (383) 223-24-41, 223-45-03, 218-00-21

E-mail: centralny.nsk@sudrf.ru

График работы: пн. с 8.00 до 17.00, вт. - чт. с 8.00 до 16.30, пт. с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30)

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