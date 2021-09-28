«Мог сгореть заживо»: полицейский спас жизнь водителю, зажатому в машине под Новосибирском

Иван бросился с огнетушителем к авто. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области

Сибиряк чуть не погиб в горящей машине под Новосибирском — жизнь ему спас молодой сержант ППС. Он не растерялся в сложной ситуации — грамотно потушил пожар, аккуратно вытащил водителя, потерявшего сознание. Как удалось спасти человека и чем наградят полицейского — в нашем материале.

ВЛЕТЕЛ ПОД ПРИЦЕП

ДТП случилось ночью 25 августа на трассе возле Искитима. Освещение было плохое, и сибиряк на минивэне «Хонда-Стрим», не справившись с управлением, залетел под прицеп припаркованной фуры. Водителя зажало в автомобиле. Мужчина не мог даже позвать на помощь — постоянно терял сознание и едва стонал. Между тем под капотом вспыхнула искра, начался пожар. По той же трассе в то же время ехал патрульно-постовой экипаж, это и стало для водителя спасением.

— Мы патрулировали маршрут в 100 метрах от места ДТП. Сразу же включили проблесковые маячки, я схватил огнетушитель и побежал к машине. Стал тушить пламя, но моего огнетушителя не хватило. Несколько водителей остановились помочь и предложили свои. Вместе с водителем фуры мы отогнули капот подручными средствами, отключили клеммы от аккумулятора. Потом стали вызволять зажатого водителя, — рассказал КП-Новосибирск сержант полиции Иван Тузиков.

Полицейский с водителем фуры отогнули и дверь автомобиля. Аккуратно, чтобы не повредить позвоночник, вытащили потерпевшего из машины, положили на землю и доложили о происшествии по рации в дежурную часть МО МВД России «Искитимский». Вскоре прибыла скорая помощь. У пострадавшего диагностировали переломы рук, открытый перелом ноги и черепно-мозговую травму. Врачи забрали больного в реанимацию, а сержант полиции Иван Тузиков доложил диспетчеру, что мужчина спасен, и вернулся на базу.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ РАБОТАТЬ В ПОЛИЦИИ

Спасителем оказался 23-летний Иван Тузиков, сержант ППС межмуниципального отдела МВД «Искитимский». Парень с детства мечтал служить закону и после колледжа и армии пошел в полицию. За четыре года видел всякое, но спасать человека из горящей машины — такого еще не было.

— Главное, не поддаваться панике, а сразу оценить ситуацию со стороны, — считает Иван Тузиков. — После того происшествия я вернулся к работе, пострадавший автомобилист на связь с нами не выходил. А через пару недель прислал видео нашему начальству. Поблагодарил за спасение жизни, сказал: «Побольше бы таких сотрудников. Раньше я не доверял полиции, но теперь убедился, что есть и другие люди». Но и другие водители тоже помогали — их тоже надо поблагодарить.

Иван получает высшее юридическое образование, растит с женой маленького сына и планирует остаться в полиции. Начальство Ивана направило в Москву рапорт о награждении полицейского.

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