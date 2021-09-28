Последние новости Новосибирска на 28 сентября 2021 года: Славу Марлоу обвинили в минировании школы, сибиряки жалуются на холодные батареи

К маме певца пришла полиция. Фото: www.instagram.com/slavamarlow/

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

27 сентября глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов поднял вопрос о продлении коронавирусных ограничений. Его инициативу поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Конкретные сроки продления действующих мер пока не озвучили.

К МАМЕ СЛАВЫ МАРЛОУ ПРИШЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Музыканта обвиняют в минировании школы №99 — якобы на почту пришло сообщение, подписанное его именем. Сам Слава Марлоу говорит, что никакого отношения к этому не имеет.

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ НЕ СМОГЛИ ЗАРАЗИТЬ МЫШЕЙ КОРОНАВИРУСОМ

Генетики решили создать трансгенных мышей, чтобы на них можно было тестировать вакцину от COVID-19. Грызунам подсадили частицу человеческого ДНК. Однако зверьки чувствовали себя хорошо и ковидом не заразились.

НОВОСИБИРЦЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ОТСУТСТВИЕ ОТОПЛЕНИЯ

Об этом сообщили жители Кировского района. Областная прокуратура организовала проверку управляющих компаний. Напомним, тепло во все многоквартирные дома Новосибирска должны были подать до 27 сентября.

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