Опасная бетонная подделка

Фото: Компания «Сибирский бетон».

Современное строительство не представить без использования бетона. Этот материал востребован везде, начиная от масштабного возведения многоэтажек и дорог до частного строительства домов и гаражей. Насколько безопасной получится конструкция и не обрушится ли она, зависит от качества бетонной смеси. Как не нарваться на подделку и вовремя распознать опасный обман?

Новосибирск - один из самых строящихся городов России, а значит, спрос на бетон у нас высокий. Спрос, как известно, порождает предложение - и не всегда качественное. По данным компании «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), доля фальсифицированных бетонных смесей на рынке СФО - не менее 20%, на рынке Новосибирской области - около 15%. При этом показатели не снижаются с 2019 года.

НЕДОЛИЛИ БЕТОНА

В июне этого года «Сибирский бетон» инициировал четыре проверочные закупки: у двух компаний-производителей бетона в Новосибирске и у двух - в Новосибирской области. Для того чтобы проверка прошла объективно, закупки сопровождал эксперт Союза Новосибирской торгово-промышленной палаты (НТПП). Он проконтролировал, как был куплен товар, как наполнили автобетоносмеситель, как осуществлялись укладка бетонной смеси в металлические формы и отбор проб. Исследование образцов бетона по договору с НТПП провел независимый аккредитованный испытательный центр ООО «НССК».

Результат оказался плачевным, но ожидаемым. После экспертизы в независимой аккредитованной лаборатории все партии товара были признаны не соответствующими стандартам качества. А значит, в строительстве их применять небезопасно.

Экспертиза Союза НТПП обнаружила, что лишь двое из четырех поставщиков отгрузили заявленный объем смесей - 1,1 кубического метра, остальные - недовесили. Бетон ни одной из четырех компаний не прошел проверку по показателям прочности и морозостойкости. Важным для строителей требованиям по удобоукладываемости не отвечает продукция трех компаний.

Но есть и плюсы: во время испытаний было установлено, что продукция всех производителей соответствует заявленному показателю водонепроницаемости.

ДОЛГО НЕ ПРОСТОИТ

Последствия заливки бетонной смеси, сделанной не по ГОСТу, непредсказуемы. И обнаружить их сразу не получится, ведь в новом доме стены или фундамент могут разрушиться не сразу. Но точно можно сказать, что срок службы здания будет короче, чем предполагалось. Дом или строение может промерзать по швам, дать неравномерную усадку.

- Конечно, потребитель не обладает компетенциями, чтобы определить качественные характеристики и параметры смесей. Сложно понять количество, марку бетона, соответствие стандартам качества на глаз. Этим и пользуются недобросовестные производители. Фальсификаторы всегда экономят на сырье и занижают стоимость продукции. Поэтому слишком низкая цена на бетон должна насторожить покупателя, - объяснил Артем Софьянов, управляющий директор ООО «Сибирский бетон».

Фото: Компания «Сибирский бетон».

НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ

Домик поросенка Наф-Нафа из сказки получился крепким, потому что он использовал бетон, соответствующий ГОСТу. А если купить смесь низкого качества, изготовленную подпольно, то ваш дом будет так же легко разрушить, как хижины Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Чтобы этого не произошло, в компании «Сибирский бетон» рекомендуют покупать бетон только у крупных поставщиков по цене не ниже рыночной. Ведь если цена низкая, значит, сэкономили на сырье.

Еще один важный совет: перед покупкой бетонной смеси или раствора проверьте компанию, у которой собираетесь приобрести товар. Сделать это легко: поинтересуйтесь, есть ли на предприятии лаборатория, выдаются ли паспорта качества на смесь, и потребуйте чек о покупке. Добросовестные поставщики не станут скрывать эту информацию и рисковать своей репутацией.

- В первую очередь обращайте внимание на самих производителей, предоставляют ли они документы о качестве. Второй аспект, на который стоит обратить внимание, - визуальный: не расслаивается ли смесь, насколько она однородная. Если заметили, что консистенция неправильная, обязательно спросите почему, - рекомендует Александр Мезенцев, директор по региону Новосибирск компании «Сибирский бетон».