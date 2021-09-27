Роза внутри волоса, микропортрет Гагарина и кубок почти за миллион рублей: самые необычные работы новосибирского Левши, которые удивили мир

Работы сибирского Левши поразили всю страну. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

Владимир Анискин — микроминиатюрист из Новосибирска, прославившийся своими скульптурами, которые умещаются на кончике волоса, срезе зернышка или в угольном ушке. Его работы знают далеко за пределами Сибири: их показывают на выставках и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и за рубежом. Недавно он порадовал новинкой — портретом Александра Грина на срезе яблочного семечка. В портфолио Анискина много интересных работ: мы подготовили подборку экспонатов, поражающих воображение.

Владимир Анискин - сибирский Левша. Фото: Влад КОМЯКОВ

САМАЯ ПЕРВАЯ

Возможно, на то, что в России так много мастеров микроминиатюры, повлияла повесть Николая Лескова «Левша». Первая работа Анискина связана именно с ней. Но он не подковал блоху, а написал отрывок из повести на рисовом зернышке. Это работа 2000 года, но в Книгу рекордов России она попала только год назад.

На рисовом зернышке мастер уместил отрывок из 2000 букв. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ

Есть среди работ Анискина совсем крошки даже по стандартам микромира. Таким рекордсменом стала самая маленькая в мире книга, ее размеры всего 0,07х0,09 миллиметра. Причем мастер сделал ее в двух экземплярах: в виде «сшитой» книжки и в виде отдельных листочков, чтобы было удобнее читать. Да, эти маленькие страницы можно прочесть! Там написаны фамилии всех мастеров, подковавших блошек, и буквы русского алфавита.

Эти книжки меньше тех, что попали в Книгу рекордов Гиннесса, в 88 раз. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ ДОРОГАЯ

В 2018 году Владимир Анискин в честь грядущего чемпионата мира по футболу изготовил эмблему мундиаля на рисовом зернышке, фигурку волка Забиваки — на маковом и позолоченный чемпионский кубок высотой всего 2 миллиметра. Это одни из немногих работ, которые мастер выставлял на торги. Эмблему он оценил в 300 тысяч рублей, кубок - в 600 тысяч, а Забиваку — в целый миллион рублей.

Миниатюрист продавал кубок за такую цену, чтобы погасить ипотеку. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ КОСМИЧЕСКАЯ

Работы Владимира Анискина отправлялись в космос не один раз, но только в 2014 году на орбиту МКС попал целый космический мини-музей. Это небольшая коробочка, куда уместились микроскопические портреты Юрия Гагарина и Сергея Королева, изображения Белки и Стрелки, автографы космонавтов на рисовых зернышках, корабль «Буран» и станция «Луна-9», спутник, знак «Летчик-космонавт», открытка с формулой Циолковского на марке и икона Николая Чудотворца.

Изготовление экспоната заняло три года. Фото: Влад КОМЯКОВ

САМАЯ НЕВЕРОЯТНАЯ

Работа, которая вызывает у зрителей наибольшее удивление и восхищение, - это, пожалуй, микророзочка внутри конского волоса. Анискин позаимствовал идею у коллеги - микроминиатюриста Николая Сядристого, но как именно просверлить волос и поместить туда розу, мастер ему не рассказал. До этого пришлось доходить опытным путем. Эта работа считается еще и самым трудоемким проектом сибирского Левши, потому что изготовление экспоната заняло целых три года.

Та самая роза. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ ДОИСТОРИЧЕСКАЯ

Человеческие и конские волосы - слишком банально. Как насчет скульптуры на волосе мамонта? Именно этим удивил своих поклонников Анискин в 2018 году. По задумке автора, первоначально фигурка должна была быть спрятана внутри волоса, но доисторический материал оказался очень ломким. Все же на его срезе удалось разместить микрофигурку. Разумеется, мамонтенка.

С волосом мамонта оказалось очень непросто работать. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

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