Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 19:22

Роза внутри волоса, микропортрет Гагарина и кубок почти за миллион рублей: самые необычные работы новосибирского Левши, которые удивили мир

Мы подготовили подборку самых невероятных работ мастера, на которые стоит смотреть через микроскоп
Надежда РЫЖКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работы сибирского Левши поразили всю страну. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

Работы сибирского Левши поразили всю страну. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

Владимир Анискин — микроминиатюрист из Новосибирска, прославившийся своими скульптурами, которые умещаются на кончике волоса, срезе зернышка или в угольном ушке. Его работы знают далеко за пределами Сибири: их показывают на выставках и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и за рубежом. Недавно он порадовал новинкой — портретом Александра Грина на срезе яблочного семечка. В портфолио Анискина много интересных работ: мы подготовили подборку экспонатов, поражающих воображение.

Владимир Анискин - сибирский Левша.

Владимир Анискин - сибирский Левша.

Фото: Влад КОМЯКОВ

САМАЯ ПЕРВАЯ

Возможно, на то, что в России так много мастеров микроминиатюры, повлияла повесть Николая Лескова «Левша». Первая работа Анискина связана именно с ней. Но он не подковал блоху, а написал отрывок из повести на рисовом зернышке. Это работа 2000 года, но в Книгу рекордов России она попала только год назад.

На рисовом зернышке мастер уместил отрывок из 2000 букв. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

На рисовом зернышке мастер уместил отрывок из 2000 букв. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ

Есть среди работ Анискина совсем крошки даже по стандартам микромира. Таким рекордсменом стала самая маленькая в мире книга, ее размеры всего 0,07х0,09 миллиметра. Причем мастер сделал ее в двух экземплярах: в виде «сшитой» книжки и в виде отдельных листочков, чтобы было удобнее читать. Да, эти маленькие страницы можно прочесть! Там написаны фамилии всех мастеров, подковавших блошек, и буквы русского алфавита.

Эти книжки меньше тех, что попали в Книгу рекордов Гиннесса, в 88 раз. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

Эти книжки меньше тех, что попали в Книгу рекордов Гиннесса, в 88 раз. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ ДОРОГАЯ

В 2018 году Владимир Анискин в честь грядущего чемпионата мира по футболу изготовил эмблему мундиаля на рисовом зернышке, фигурку волка Забиваки — на маковом и позолоченный чемпионский кубок высотой всего 2 миллиметра. Это одни из немногих работ, которые мастер выставлял на торги. Эмблему он оценил в 300 тысяч рублей, кубок - в 600 тысяч, а Забиваку — в целый миллион рублей.

Миниатюрист продавал кубок за такую цену, чтобы погасить ипотеку. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

Миниатюрист продавал кубок за такую цену, чтобы погасить ипотеку. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ КОСМИЧЕСКАЯ

Работы Владимира Анискина отправлялись в космос не один раз, но только в 2014 году на орбиту МКС попал целый космический мини-музей. Это небольшая коробочка, куда уместились микроскопические портреты Юрия Гагарина и Сергея Королева, изображения Белки и Стрелки, автографы космонавтов на рисовых зернышках, корабль «Буран» и станция «Луна-9», спутник, знак «Летчик-космонавт», открытка с формулой Циолковского на марке и икона Николая Чудотворца.

Изготовление экспоната заняло три года.

Изготовление экспоната заняло три года.

Фото: Влад КОМЯКОВ

САМАЯ НЕВЕРОЯТНАЯ

Работа, которая вызывает у зрителей наибольшее удивление и восхищение, - это, пожалуй, микророзочка внутри конского волоса. Анискин позаимствовал идею у коллеги - микроминиатюриста Николая Сядристого, но как именно просверлить волос и поместить туда розу, мастер ему не рассказал. До этого пришлось доходить опытным путем. Эта работа считается еще и самым трудоемким проектом сибирского Левши, потому что изготовление экспоната заняло целых три года.

Та самая роза. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

Та самая роза. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

САМАЯ ДОИСТОРИЧЕСКАЯ

Человеческие и конские волосы - слишком банально. Как насчет скульптуры на волосе мамонта? Именно этим удивил своих поклонников Анискин в 2018 году. По задумке автора, первоначально фигурка должна была быть спрятана внутри волоса, но доисторический материал оказался очень ломким. Все же на его срезе удалось разместить микрофигурку. Разумеется, мамонтенка.

С волосом мамонта оказалось очень непросто работать. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

С волосом мамонта оказалось очень непросто работать. Фото: предоставлено Владимиром АНИСКИНЫМ.

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создает шедевры на зернышках и кончиках волос

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ