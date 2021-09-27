Последние новости Новосибирска на 27 сентября 2021 года: эксперимент ученых-генетиков и массовая эвакуация торговых центров

Последние новости на 27 сентября. Фото: Алена МАРТЫНОВА/"Инцидент Новосибирск"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

НОВОСИБИРСКИЕ ГЕНЕТИКИ НЕ СМОГЛИ ЗАРАЗИТЬ ТРАНСГЕННУЮ МЫШЬ КОРОНАВИРУСОМ

Новосибирские генетики рассказали о том, как у них не получилось заразить трансгенную мышь коронавирусом. Ученые отправили первую партию подопытных на «Вектор», где им ввели COVID-19.

— Мыши должны были потерять весь, но все получилось наоборот. Мыши начали набирать вес. Оказалось, что если этот же ген пройдет через индивидуальное развитие, то может заглохнуть. Проще говоря, этот ген у мышки есть, но он просто не работает, — объяснил Нариман Баттулин, заведующий лабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН.

Сейчас ученые попробовали новый вариант подсадки гена и вывели новую партию мышей.

В НОВОСИБИРСКЕ МАССОВО ЭВАКУИРОВАЛИ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

В Новосибирске массово эвакуировали торговые центры. Людей вывели из ТЦ «Мега», «Аура» и «Галерея». Как выяснилось позже все произошло из-за информации о минировании. Вскоре торговые центры вернулись к обычному режиму работы.

КОТЯТА ИЗ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА ПОКОРЯЮТ СОЦСЕТИ

Британские котята из питомника завоевывают сердца людей в Tik Tok. Их хозяйки снимают забавные моменты их жизни животных. Ролики собирают миллионные просмотры и лайки.

СК НАЧАЛ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ИЗБИЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ

Следственный комитет Новосибирска начал проверку по факту избиение ребенка в детском саду. Инцидент произошел в Дзержинском районе.

— Воспитатель ударила ребенка. Кроме того, родители так же рассказывают о нарушениях методов воспитания детей сотрудниками детского сада. По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, — сообщает региональный СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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