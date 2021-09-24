Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

Жители Сибири постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Фото: Евгения ГУСЕВА

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав итоги летнего отпускного сезона.

ТУРИЗМ ВЫХОДИТ ИЗ ПИКЕ

Аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов, выяснили, что число жителей Новосибирской области, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. Но все же их на 45% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Самым активным месяцем для дальних путешествий из Новосибирска оказался август.

В ЛИДЕРАХ – ТУРЦИЯ

Этим летом жители области «зачекинились» в 125 странах, что на 20 больше, чем в прошлом. Если не считать ближнее зарубежье, то самыми популярными направлениями у новосибирцев стали Турция, Китай и Кипр. На турецких пляжах в формате «все включено» нынешним летом отдохнули в 4,5 раза больше туристов, чем в прошлом, но на 47% меньше, чем в 2019 году. Кипр показал положительную динамику даже в сравнении с «доковидным» периодом – турпоток на остров Афродиты вырос в 14 раз по сравнению с прошлым годом и на 6% к 2019-му. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана скорее с деловыми поездками, нежели с отдыхом.

НАКОПИЛИ НА МАЛЬДИВЫ

Наибольший рост туристического интереса показал Египет, в который только в этом году открыли возможность летать чартерными рейсами. Более мягкий санитарный режим и готовность принять российских туристов стимулировали поездки на Мальдивские острова – в этом году «лакшери»-отдых позволили себе в 7 раз больше новосибирцев, чем в 2019-ом. Также по сравнению с позапрошлым сезоном отпусков в 2 раза выросло число жителей области, получивших тропический загар на Кубе. А вот лидерами «антирейтинга» стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у сибиряков туристические страны потеряли более 96% путешественников из региона.

Фото: Компания МегаФон.

ЗУМ НА ПЛЯЖЕ

Самым популярным гаджетом у новосибирских туристов закономерно стали смартфоны. На них приходится свыше 93% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге, причем за два года их доля выросла на 5 процентных пунктов. Второй по популярности – «кнопочный» телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, они летают за границу даже чаще чем планшеты (5% и 1% от общего числа гаджетов соответственно).

– Жители Сибири постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает пятикратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента из Новосибирской области в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция «Роуминг, гудбай», позволяющая пользоваться в зарубежных поездках своим домашним тарифом, – комментирует директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

СПРАВКА КП

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