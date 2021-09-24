Последние новости Новосибирска на 24 сентября 2021 года: новые подробности об убийстве подростка на базе отдыха, сибиряк утонул в яме

Сообщаем главные новости за последний день. Фото: СК РФ по НСО/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

КЕМ БЫЛ УБИЙЦА ШКОЛЬНИКА

В Новосибирск этапировали 21-летнего парня из Калининграда, которого подозревают в убийстве подростка на базе. Парень жестоко расправился со школьником, когда работал охранником на новосибирском пляже «У моря Обского». Три года он скрывал это от родных.

МУЖЧИНА УТОНУЛ В ЯМЕ С ВОДОЙ

В рабочий поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района случилось ЧП: в яме с водой утонул 49-летний мужчина. Экспертиза показала, что он был трезв. Сейчас проверку проводит Следственный комитет.

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ВОРОНОВ

В селе Усть-Тарка Новосибирской области массово погибли несколько сотен молодых воронов. В чем причина случившегося — вопрос, который озадачил даже орнитологов.

МОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В НОВОСИБИРСКЕ

Музей города Новосибирска посвятил новую выставку женской и мужской моде 1950-х годов первым манекенщицам, стилягам и зарождению дома моделей. С началом холодной войны в СССР стали открываться модные дома — среди манекенщиц были новосибирские старшеклассницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.