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23 сентября 2021 15:44

«Хотел жить не напрягаясь»: что известно о парне, признавшемся в убийстве школьника на пляже «Бумеранг»

Преступление он совершил, когда ему было 18 лет. Три года он скрывал это даже от самых близких родственников
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Иван работал на базе охранником. Фото: СК РФ по НСО/соцсети

Иван работал на базе охранником. Фото: СК РФ по НСО/соцсети

В Новосибирск доставили 21-летнего парня из Калининграда, его подозревают в убийстве трехлетней давности. В 2018 году на пляже «У моря Обского» перерезали горло 16-летнему школьнику из Новокузнецка. Подросток отдыхал с другом и его семьей. Утром пошел в туалет, а вернулся с ножевыми ранениями на шее. Парень скончался от потери крови, так и не успев рассказать взрослым, что случилось и кто убийца.

Дима отдыхал на берегу вместе с другом и его родителями. Фото: соцсети

Дима отдыхал на берегу вместе с другом и его родителями. Фото: соцсети

ИЗ-ЗА ЧЕГО УБИЛИ ШКОЛЬНИКА?

Мотив убийства стал известен силовикам недавно. По одной из версий, 16-летний подросток с другом прогуливались по берегу Обского моря и заметили парочку, занимающуюся любовью. Ребята решили снять это на телефон. Влюбленные оказались сотрудниками базы отдыха — 18-летний парень Иван был охранником. Следующим утром школьник по пути в туалет столкнулся с ним. В ходе разговора сказал, что видел его с девушкой и даже снял. Это и стало причиной конфликта и убийства.

КТО ТАКОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ?

Иван родился в небольшом поселке в Карасукском районе, долгое время занимался боксом.

— У них большая семья. У него есть старший брат, а еще младшие брат с сестрой — двойняшки. Он всегда помогал маме по дому и сидел с младшими. Потом поступил в колледж, начал учиться, — рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

Иван учился на техника-механика, параллельно подрабатывая вместе с одногруппниками. То дрова соседям наколют, то во дворе убраться помогут. Больших денег это, конечно, не приносило.

— У него были четкие цели и планы на жизнь. Мечтал зарабатывать так, чтобы не смотреть на цены. Хотел найти девушку, купить машину и дом. Почему-то в 2017 году он забрал документы из колледжа и отчислился. Ему было просто лень учиться, — говорят бывшие одногруппники сибиряка. — Да и общаться со всеми он перестал резко, будто в воду канул.

«НИ ОТ КОГО НЕ БЕГАЛ»

Куда же пропал парень? В 2018 году он устроился работать на пляж «У моря Обского» охранником. Был там на летней подработке. В тот день, когда произошло убийство школьника из Кемеровской области, была как раз его смена.

Парень переехал в Калининград несколько лет назад. Фото: соцсети

Парень переехал в Калининград несколько лет назад. Фото: соцсети

— Он же рассказывал нам про это ЧП. Только на него никаких подозрений не падало. Его даже на допросы не вызывали. После этого он продолжал работать в охране и жил в Новосибирске. Ни от кого не скрывался и не бегал, — поделился с КП-Новосибирск брат признавшегося в убийстве парня.

Спустя год парень вместе с мамой, младшими братом и сестрой, а также своей девушкой переехал в Калининград. Там сибиряк устроился на работу в сфере строительства и ремонта.

РОДСТВЕННИЦА СИЛОВИКА

Первым подозреваемым в этом деле, кстати, был не Иван, а сотрудник полиции! Но позже оказалось, что он мог всего лишь прикрывать преступника, являясь родственником девушки, с которой подростки и застукали Ивана на пляже. Сотрудника ППС стали пробивать его коллеги. Видимо, тогда-то все трое и решили заговорить и рассказали мотивы и детали этой истории.

Одни из подозреваемых был полицейский. Фото: соцсети

Одни из подозреваемых был полицейский. Фото: соцсети

СЕМЬЯ В ШОКЕ

Утром 18 сентября Иван пошел на работу, однако до места так и не добрался.

— Он пропал на сутки. Мама его искала, обзвонила больницы, нигде его не было. Он должен был идти на экзамен по вождению. Когда мама пошла писать заявление в полицию, выяснилось, что его арестовали и он уже в Новосибирске, — добавляет сибиряк.

Семья парня в шоке, ведь он все это время не давал повода думать, что замешан в той трагедии.

— Мы уже нашли адвоката, собираем сейчас деньги. Друзья ездили к нему в СИЗО, а девушка передала ему вещи, — объясняет брат. — Мы не верим в его причастность.

Ивану уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По сообщению СК РФ, парень уже признался в преступлении.

КП-Новосибирск будет следить за ходом событий.

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