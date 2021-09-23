10 сибиряков выиграли путешествие в Питер, воспитывая молодежь

Участников поездки ждала насыщенная экскурсионная программа. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В нашем регионе прошел III областной конкурс-смотр лучших практик работы с молодежью ветеранских организаций «Позиция. Энергия. Опыт». Всего было подано 23 заявки, а лучшими стали 10 объединений из Искитима, Оби, Кольцово, а также из Карасукского, Венгеровского, Куйбышевского, Тогучинского, Ордынского, Новосибирского, Кыштовского районов. В качестве поощрения их ждала награда: поездка в Санкт-Петербург.

В Петербург невозможно не влюбиться, - говорят участники поездки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

«ТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА ВСЕГДА АКТУАЛЬНА»

Организатор конкурса - ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» при поддержке министерства региональной политики и Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Подобный смотр практик Центр патриотического воспитания проводит уже третий год, и впервые получилось в качестве приза организовать познавательную поездку в культурную столицу. Дорога, проживание, питание и экскурсии для победителей были бесплатными.

- Ветеранам есть что рассказать детям, молодежи. Конкурс «Позиция. Энергия. Опыт» помогает выявить успешные практики, новые формы взаимодействия поколений. Тема общения, наставничества важна и нужна людям, к тому же сегодня не у всех есть дедушки и бабушки, с которыми можно поговорить по душам. Смотр показал, что ветеранские организации во многих районах успешно взаимодействуют с детьми и подростками. Наиболее удачным опытом подобного взаимного общения, работы можно и нужно делиться с другими, - считает директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская.

На встрече с коллегами из петербуржской ветеранской организации активисты обменялись подарками. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Победа в конкурсе - большая радость. А когда есть еще и ценное поощрение - радость двойная. В течении пяти дней новосибирских активистов ждала пятидневная насыщенная экскурсионная программа: они посетили Эрмитаж, Петергоф, Музей блокады Ленинграда, даже успели сходить в театр и прокатиться по петербуржским каналам, посмотреть на знаменитые разводные мосты.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Кроме знакомства с Северной столицей, путешественникам удалось побывать и в Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Здесь участники поездки встретились с Аллой Данилевской, которая приехала в город с рабочим визитом для подписания соглашения о сотрудничестве с ветеранскими организациями Санкт-Петербурга.

Даже погода не помешала получать удовольствие от поездки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

- Очень приятно было видеть эти радостные лица и сияющие глаза. Наши активисты с удовольствием общались с коллегами из Петербурга, обменивались знаниями, опытом. Мы вместе посетили музей при ветеранской организации. Встреча получилась очень теплой, душевной, удалось ощутить настоящую живую связь, которой не возникает при общении издалека, по телефону или переписке. С питерскими коллегами мы достигли соглашения о сотрудничестве и совместной проектной деятельности. Это было нашей инициативой, мы уже подписали свыше 50 подобных соглашений. Для центра важно постоянное развитие - нельзя ни минуты стоять на месте. Это помогает расширять границы наших проектов и возможностей, прирастаем другими регионами, чтобы наполниться еще большим содержанием и улучшить качество работы. Взаимодействие помогает находить новые формы мероприятий, потому что это делается не просто для галочки, наша цель - чтобы они оставили след в сердцах людей, вызывали живой эмоциональный отклик, - поделилась Алла Данилевская и отметила, что для самих 10 активистов, побывавших в Петербурге, экскурсионная программа и общение с коллегами стали дополнительным импульсом двигаться дальше: - Считаю, что деятельность ветеранских организаций – очень важный ресурс для развития патриотического воспитания Новосибирской области. Наши ветераны увидели, что у них есть возможность реализовываться, делиться своими знаниями, опытом, творчеством. Они почувствовали, что их работа нужна, а им это крайне важно, - подытожила руководитель Центра.