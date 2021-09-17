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Общество17 сентября 2021 19:10

Город начинается со двора

Жители Выборного жилмассива благодаря депутатам добились, чтобы у них появилась детская площадка
Никита МАНЬКО
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Дети мечтали о такой площадке.

Дети мечтали о такой площадке.

Фото: Никита МАНЬКО

Октябрьский район постоянно расширяется, появляются новостройки, поэтому к такой постоянно меняющейся территории требуется особо внимательное отношение. Обустроить придомовую территорию так, чтобы было комфортно и взрослым и детям - непростая задача, для решения которой нужно немало сил и средств. Но благодаря сотрудничеству сибиряков и депутатов Совета депутатов города Новосибирска она становится выполнимой. И яркий пример тому - появление детской площадки на Ключ-Камышенском плато. О том, как важный для горожан проект удалось реализовать с помощью депутатов, - в нашем материале.

БЫЛО МНОГО УСТАРЕВШИХ КОНСТРУКЦИЙ

Жители новостроек на Выборного жилмассива годами боролись за новую детскую площадку. Помог им депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко (депутатское объединение «Единая Россия»).

- Даже небольшие современные площадки сейчас очень востребованы - безопасное покрытие из резины крайне актуально. В старых дворах очень много устаревшего инвентаря, сколько ни ремонтируй - он детям не нужен. Там песок с глиной и грязью - дети приходят домой чумазые. В итоге из таких дворов дети бегут туда, где площадки современные, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко.

Евгений Яковенко.

Евгений Яковенко.

Выборный жилмассив активно застраивается жильем, по Генплану здесь запланировано более миллиона квадратных метров. Некоторые застройщики даже предлагают проекты спортплощадок и хоккейных коробок. Однако на данный момент наиболее актуальная проблема в новостройках такова: машин много, а гулять детям негде. И как в такой ситуации быть мамам и папам, которые не могут отпустить ребенка гулять во двор?

- Для счастья детей нужно было всего лишь заменить жуткое покрытие из песка и гравия на прорезиненные плиты, чтобы это было удобно и безопасно, защищало от падений. Для мам это основная проблема летом. Зимой площадка не убирается, не очищается от снега - до весны ее нет. Это основной вопрос: где гулять с ребенком зимой? - говорит местная мама Юлия.

Жители не могли сами скинуться на новую площадку. Большинство квартир в доме сдаются в аренду, их хозяева не хотят вкладываться в развитие двора. Просили власти помочь, но отклика не находили. Последней надеждой на уютный двор стали депутатские наказы.

- Другая проблема - за нами овраг, стройка 25-этажного дома, для детей это небезопасно. Рядом частный сектор - крышки люков и железные двери растаскивают на металлолом. Молодежь бродит по подъездам. В прошлом году мы написали депутату наказы, а в июне нас включили в партийный проект «Единой России» «Территория детства». Началась совместная работа - и вот результат, - радуется Дарья, старшая по дому № 10/1 по улице Рябиновой.

ПРИМЕР, КАК БОРОТЬСЯ

Сейчас дети с удовольствием играют рядом с домом, а родители довольны: для них детская площадка стала надеждой на уютный двор. А для депутатов это стало примером, как надо бороться за каждую копейку.

- Детские площадки - лишь толика всех проблем среди наказов жителей. Благоустройство, освещение, парковки и киоски не устраивают людей. Большой вопрос с ливневой канализацией, водоотводами. Это громадная сумма, не говоря уже о строительстве школ и детсадов - на 61 миллиард рублей. Конечно, требуется много средств, в некоторых ситуациях приходится выходить на федеральный уровень, - отмечает Евгений Яковенко. - Новосибирску нужны бюджеты развития, ведь любой город начинается со двора.

Депутат подчеркнул: на этом работы не заканчиваются, а это значит, что город будет становиться еще удобнее для новосибирцев.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска