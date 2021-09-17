Город начинается со двора

Дети мечтали о такой площадке. Фото: Никита МАНЬКО

Октябрьский район постоянно расширяется, появляются новостройки, поэтому к такой постоянно меняющейся территории требуется особо внимательное отношение. Обустроить придомовую территорию так, чтобы было комфортно и взрослым и детям - непростая задача, для решения которой нужно немало сил и средств. Но благодаря сотрудничеству сибиряков и депутатов Совета депутатов города Новосибирска она становится выполнимой. И яркий пример тому - появление детской площадки на Ключ-Камышенском плато. О том, как важный для горожан проект удалось реализовать с помощью депутатов, - в нашем материале.

БЫЛО МНОГО УСТАРЕВШИХ КОНСТРУКЦИЙ

Жители новостроек на Выборного жилмассива годами боролись за новую детскую площадку. Помог им депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко (депутатское объединение «Единая Россия»).

- Даже небольшие современные площадки сейчас очень востребованы - безопасное покрытие из резины крайне актуально. В старых дворах очень много устаревшего инвентаря, сколько ни ремонтируй - он детям не нужен. Там песок с глиной и грязью - дети приходят домой чумазые. В итоге из таких дворов дети бегут туда, где площадки современные, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко.

Евгений Яковенко.

Выборный жилмассив активно застраивается жильем, по Генплану здесь запланировано более миллиона квадратных метров. Некоторые застройщики даже предлагают проекты спортплощадок и хоккейных коробок. Однако на данный момент наиболее актуальная проблема в новостройках такова: машин много, а гулять детям негде. И как в такой ситуации быть мамам и папам, которые не могут отпустить ребенка гулять во двор?

- Для счастья детей нужно было всего лишь заменить жуткое покрытие из песка и гравия на прорезиненные плиты, чтобы это было удобно и безопасно, защищало от падений. Для мам это основная проблема летом. Зимой площадка не убирается, не очищается от снега - до весны ее нет. Это основной вопрос: где гулять с ребенком зимой? - говорит местная мама Юлия.

Жители не могли сами скинуться на новую площадку. Большинство квартир в доме сдаются в аренду, их хозяева не хотят вкладываться в развитие двора. Просили власти помочь, но отклика не находили. Последней надеждой на уютный двор стали депутатские наказы.

- Другая проблема - за нами овраг, стройка 25-этажного дома, для детей это небезопасно. Рядом частный сектор - крышки люков и железные двери растаскивают на металлолом. Молодежь бродит по подъездам. В прошлом году мы написали депутату наказы, а в июне нас включили в партийный проект «Единой России» «Территория детства». Началась совместная работа - и вот результат, - радуется Дарья, старшая по дому № 10/1 по улице Рябиновой.

ПРИМЕР, КАК БОРОТЬСЯ

Сейчас дети с удовольствием играют рядом с домом, а родители довольны: для них детская площадка стала надеждой на уютный двор. А для депутатов это стало примером, как надо бороться за каждую копейку.

- Детские площадки - лишь толика всех проблем среди наказов жителей. Благоустройство, освещение, парковки и киоски не устраивают людей. Большой вопрос с ливневой канализацией, водоотводами. Это громадная сумма, не говоря уже о строительстве школ и детсадов - на 61 миллиард рублей. Конечно, требуется много средств, в некоторых ситуациях приходится выходить на федеральный уровень, - отмечает Евгений Яковенко. - Новосибирску нужны бюджеты развития, ведь любой город начинается со двора.

Депутат подчеркнул: на этом работы не заканчиваются, а это значит, что город будет становиться еще удобнее для новосибирцев.