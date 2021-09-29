В Новосибирске построят жилой комплекс комфорткласса в современном стиле

Так будет выглядеть дом № 2 по Генплану, срок сдачи - II квартал 2023 года. Фото: Предоставлено ГК «КПД-Газстрой».

О строительстве нового жилого комплекса под названием Тайгинский парк с уникальными планировками квартир, единым стилем застройки и благоустройства «Комсомолке» рассказал генеральный директор ООО «СЗ КПД-Газстрой» Александр Кромм.

- Расскажите о старте вашего нового проекта. Где он будет расположен?

- О начале строительства жилого комплекса Тайгинский парк мы широко заявили в начале сентября. Он будет находиться в Калининском районе, на пересечении улиц Тайгинской и Красных Зорь. Его площадь составит более 11 гектаров, около 2,5 гектара из которых займут сиреневый сад и парк с озером, а на остальной территории расположатся 10 жилых домов переменной этажности. Разная этажность поможет избежать однотипной застройки и даст жителям большой выбор квартир на любой вкус. Весь жилой комплекс продуман до мелочей, он будет выполнен в едином стиле, чтобы жителям было максимально комфортно и приятно здесь находиться. Наши проектировщики при его создании вдохновлялись природой. Во внешней отделке, благоустройстве придомовой территории и мест общего пользования упор сделан на зелень, экодизайн, использованы элементы натуральной отделки, дерево и камень.

«Тайгинский парк» - комплексный проект освоения территорий, что для нас уже не ново. Мы хорошо себя зарекомендовали на строительстве микрорайона Чистая Слобода. Кроме этого, новый жилой комплекс относится к сегменту комфорткласса, опыт строительства подобных объектов у нас тоже есть: мы с опережением сроков завершаем строительство дома Одесса, который находится в Ленинском районе.

Стилизованные холлы дома с бесшумными лифтами. Фото: Предоставлено ГК «КПД-Газстрой».

- В чем особенности проекта?

- Проект очень серьезно прорабатывался с точки зрения квартирографии, благоустройства. Мы уделили пристальное внимание вариативности планировок. На первом этапе строим два дома, всего будет порядка 100 уникальных планировок: от студий до пятикомнатных квартир площадью от 29,6 до 110 квадратных метров. Будут совершенно особенные квартиры с террасами, несколькими балконами, лоджиями, окнами в санузлах, угловые квартиры с панорамным остеклением.

Кроме того, мы постарались уделить большое внимание видовым характеристикам. Лучшие виды будут у тех, чьи окна выходят на парк и озеро. К работе над жилым комплексом мы привлекли серьезных проектировщиков - питерское архитектурное бюро «А.Лен». У компании огромный опыт встраивания жилых комплексов именно в промышленные территории. Питерские специалисты спроектировали такие знаковые объекты в Санкт-Петербурге, как «Лахта Плаза», ЖК Golden City, реконструировали Невскую линию Большого гостиного двора. Они очень внимательно отнеслись к видовым характеристикам. Из всех окон будут открываться отличные виды, никто не будет лицезреть промышленные объекты. Дома, граничащие с заводом, будут галерейного типа: когда с одной стороны дома - подъезды, а все квартиры выходят на одну сторону. Вид из окон этих домов будет открываться на бульвар или придворовую территорию.

- Как удалось вписать проект в территорию, имевшую ранее промышленное назначение? Насколько это безопасно с точки зрения экологии?

- В Новосибирске тема реновации территорий промышленного назначения еще не развита, но подобная практика широко применяется в других крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Именно поэтому мы привлекли к работе питерского проектировщика, имеющего богатый опыт освоения промышленных площадок и перевода их в жилую застройку.

Многие опасаются, что под застройку отвели бывшую промышленную площадку. Но это территория нашего же завода, а на нашем производстве нет процессов, загрязняющих экологию. В производстве железобетона главные составляющие: сварка, вода, песок, цемент и в некоторых случаях щебень. Мы не загрязняем почву или воздух. С точки зрения экологии, здесь все прекрасно. Кроме этого, роза ветров такова, что в этой локации нет даже пыли от крупных автомагистралей.

Теперь раскрою вопрос о границе жилого комплекса с заводом. Шумного производства на нашей территории нет. Бетонно-растворный узел вынесен вглубь территории завода, и жители не будут ни видеть, ни слышать, ни ощущать его. Кроме того, по проекту мы отделили территорию жилого комплекса от завода металлическим экраном, высота которого в некоторых местах достигает 12 метров. По всей протяженности будут высажены пирамидальные тополя, которые в итоге сформируют зеленое ограждение.

Все атрибуты комфорта, которые мы можем продумать на данном этапе для будущих жителей, уже продуманы.

- Не каждая компания может позволить себе строить целые кварталы. Почему вы выбрали такой вариант строительства?

- На мой взгляд, за комплексным развитием территорий будущее строительства. Мы это понимаем и считаем правильным, ведь мы строим для людей. Мы полностью развиваем территории вокруг жилых домов, продумываем зоны для прогулок, расположение коммерческих помещений.

Пешеходный бульвар будет вести к парку и озеру. Фото: Предоставлено ГК «КПД-Газстрой».

В Тайгинском парке через весь массив будет проходить пешеходный бульвар от улицы Тайгинской до нашего парка. А из парка можно будет попасть на набережную озера. В парке будут различные спортивные сооружения, теннисные корты, каток, скейт-парк, прогулочные и гриль-зоны. Сам бульвар и парк будут открыты для гостей. Мы хотим, чтобы Тайгинский парк стал местом притяжения для людей.

- Как в новом проекте учитываются инфраструктура и комфорт проживания жителей?

- Тайгинский парк строится в обжитом районе с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. В радиусе 700 метров три детских сада и две школы. Есть районная поликлиника, рядом один из крупнейших торговых центров города «Голден парк».

В проекте предусмотрены два детских сада, они будут встроены в жилые дома. По проекту около 7000 квадратных метров отведено под коммерческую недвижимость. Будут работать кафе, пекарни, фитнес-центры, салоны красоты, магазины, чтобы люди могли получить все, что им нужно, рядом с домом.

Рядом с ЖК проходят маршруты общественного транспорта. Но мы, безусловно, готовы дополнительно работать с городскими властями над вопросами улучшения транспортной инфраструктуры.

- Парковки будут? В новостройках это нередко становится проблемой.

- Проектом предусмотрены и наземные, и подземные парковки. Строительство будет идти в четыре этапа. В первый этап входят наземные парковки, начиная со второго - часть парковок будем уводить под землю.

- Насколько актуально строительство домов уровня комфорткласса в выбранном вами микрорайоне?

- В Калининском районе именно в нашей локации, на мой взгляд, не так много домов комфорткласса. А если говорить о микрорайонах или жилых комплексах, то в ближайшем окружении таких нет, а потребность в них - есть. Особенность нашего жилого комплекса в том, что это будет жилье комфорткласса по доступным ценам.