Депутаты проконтролируют уборку мусора в Новосибирске

Депутаты обсудили важную для новосибирцев проблему. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Уборка и вывоз мусора - одна из самых больных тем для столицы Сибири. Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обсудил важную для сибиряков проблему и заслушал отчет Контрольно-счетной палаты региона о развитии системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Выводы, увы, неутешительные: объемы мусора непрерывно растут, а санитарное состояние территорий ухудшается. Годовой объем накопления отходов в регионе превышает 9,7 тысячи кубических метров, в том числе, от населения – более 6,6 тысячи. ПРи этом в 2019 - 2020 году не был построен ни один полигон. А по строящемуся полигону в селе Северное подрядчик не выполняет свои обязательства.

И это еще не все: услуги во сбору и вывозу мусора не оказываются в Здвинском (в 10 из 36 населенных пунктов), Колыванском (в 33 из 59), Коченёвском (в 26 из 59), Убинском (в 41 из 43) и других районах области. Кроме того, обнаружены отклонения при оказании услуг от графика в Болотнинском, Искитимском и Колыванском районах.

Генеральный директор регионального оператора – общества «Экология-Новосибирск» – Лариса Анисимова в ответ на такие данные заявила, что с момента проверки еще 81 населенный пункт нашей области добавился к территориям, охваченным услугой по вывозу мусора. 24 тысячи договоров заключено в настоящий момент регоператором с юридическими лицами.

– Когда будут построены мусоросортировочные заводы? Когда концессионное соглашение будет разморожено? – задал вопросы депутат Дмитрий Козловский.

– Выделили несколько земельных участков, которые, по нашему мнению, полностью соответствуют требованиям, – ответила Лариса Анисимова. Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка добавил, что мусоросортировочный комплекс с полигонами может быть построен в 2023 году.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко озвучил другой важный вопрос - тариф на вывоз мусора для дачных обществ. Сейчас садоводы платят ровно столько же, сколько жители высоток.

–Почему нет нормативов для дачных обществ? – поинтересовался Вадим Агеенко.

– В тех случаях, когда у СНТ нет своей контейнерной площадки, мы вынуждены рассматривать вариант кольцевого сбора, как в частном секторе. Следовательно, применяются нормативы для частных и многоквартирных домов. Решение есть – эти СНТ должны у себя организовать контейнерную площадку. Мы даже готовы либо в аренду дать бункер, либо поставить контейнеры на площадку, – объяснила руководитель ООО «Экология-Новосибирск».

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров подчеркнул: жителей совершенно не интересуют расчеты коммунальщиков.

– Их интересует только, чтобы мусор вывозили вовремя, и чистота была в населенных пунктах. Почему вопрос «пробуксовывает», не могу понять. А ведь эта проблема поднимается на всех сходах граждан если не в первую, то во вторую очередь. Безусловно, должна быть ответственность администраций на местах». Андрей Панфёров предложил комитету провести выездное заседание, чтобы на примере одного из районов области на практике изучить ситуацию по вывозу мусора, строительству полигонов и площадок временного накопления отходов – понять, какие проблемы возникают на местах. Также первый заместитель Председателя регионального парламента призвал комитет разобраться с тарифами на вывоз жидких бытовых отходов, ведь цены на эти услуги никак не регулируются на государственном уровне. В итоге те, кто оказывает эти услуги повышают свои расценки, как им вздумается.

Итоги обсуждения подвел заместитель председателя комитета Иван Сидоренко.

- Очень остро сегодня стоят вопросы со сбором и вывозом твердых бытовых отходов на территории Новосибирской области, – подчеркнул он. – Необходимо улучшать работу регионального оператора. И, конечно же, нужно решить вопрос по строительству полигонов и мусоросортировочных комплексов в рамках концессионного соглашения. Вопросы совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе остаются на особом контроле депутатов».