Последние новости Новосибирска на 23 сентября 2021 года: новые подробности убийства трансгендера, детдомовцы избили мать с ребенком

Убийство трангендера прогремело на всю страну. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 сентября 2021 года: обо всем, что случилось в регионе, читайте в нашей подборке.

УБИТОГО ПОД НОВОСИБИРСКОМ ТРАНСГЕНДЕРА МОГЛИ ПЫТАТЬ

В деле об убийстве трансгендера Николая Басаковского, в котором обвиняют молодого экс-полицейского, появилась новая экспертиза. Мать погибшего, который называл себя Викторией, уверена: убийца был не один, а жертву перед смертью пытали.

ПОДРОСТКИ ИЗ ДЕТДОМА ИЗБИЛИ МАТЬ С РЕБЕНКОМ

Жительница Новосибирска вела сына-пятиклассника из школы, когда на тротуаре встретила компанию детдомовцев. Она пыталась обогнать их и случайно наступила на ногу одного из парней. В ответ его девушка стала бить женщину, сломав ей нос.

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Родители выпускников одной из новосибирских школ подняли бунт. Они хотят забрать своих детей из школы из-за учителя по математике — якобы тот не учит детей, причем настолько, что его предмет завалили аж 20 человек из класса.

НОВОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Переболевшие коронавирусом сибиряки жалуются на то, что теперь ковид бьет и по зубам: он вызывает сильный кариес, а стоматологи уверяют, что с такой проблемой к ним обращается каждый пятый пациент.

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