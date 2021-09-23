Последние новости Новосибирска на 23 сентября 2021 года: новые подробности убийства трансгендера, детдомовцы избили мать с ребенком

Убийство трангендера прогремело на всю страну. Фото: соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 сентября 2021 года: обо всем, что случилось в регионе, читайте в нашей подборке.
УБИТОГО ПОД НОВОСИБИРСКОМ ТРАНСГЕНДЕРА МОГЛИ ПЫТАТЬ
В деле об убийстве трансгендера Николая Басаковского, в котором обвиняют молодого экс-полицейского, появилась новая экспертиза. Мать погибшего, который называл себя Викторией, уверена: убийца был не один, а жертву перед смертью пытали.
ПОДРОСТКИ ИЗ ДЕТДОМА ИЗБИЛИ МАТЬ С РЕБЕНКОМ
Жительница Новосибирска вела сына-пятиклассника из школы, когда на тротуаре встретила компанию детдомовцев. Она пыталась обогнать их и случайно наступила на ногу одного из парней. В ответ его девушка стала бить женщину, сломав ей нос.
СКАНДАЛ ИЗ-ЗА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Родители выпускников одной из новосибирских школ подняли бунт. Они хотят забрать своих детей из школы из-за учителя по математике — якобы тот не учит детей, причем настолько, что его предмет завалили аж 20 человек из класса.
НОВОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА
Переболевшие коронавирусом сибиряки жалуются на то, что теперь ковид бьет и по зубам: он вызывает сильный кариес, а стоматологи уверяют, что с такой проблемой к ним обращается каждый пятый пациент.
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