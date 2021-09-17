С праздником, соседи!

На праздник сибиряки приготовили угощения. Фото: Дарья МУЛОВА

Дружные и неравнодушные соседи - одно из важных условий для того, чтобы дом развивался и с каждым годом становился все лучше. И речь не только о красивых, ухоженных клубах, но и о детской площадке. Для того чтобы она появилась, нужно вместе обратиться к депутатам Совета депутатов города Новосибирска, сотрудничать и контролировать работы. У ТОС «Телецентр» это получилось, и в свой юбилей им есть чем гордиться. О том, как сибиряки отметили день рождения организации ТОС, - в нашем материале.

НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ

Громкая музыка, вкусные угощения, выставка рукоделия, конкурсы для детей и взрослых - так весело решили отметить сразу три знаменательных события жители дома № 17 по улице Станиславского и микрорайона Телецентр.

- У нас сегодня большой праздник День соседей, пришли и пожилые люди, и родители с детьми, чтобы пообщаться, отдохнуть и познакомиться. Еще один замечательный повод собраться - это 15-летие ТОС «Телецентр». Все эти годы мы объединяем активных жителей, сотрудничаем с депутатами, с администрацией района и мэрией, чтобы сделать наш микрорайон лучше и красивее, - рассказала председатель ТОС «Телецентр» Нина Тетерина.

Еще один повод, который особенно обрадовал детей, - это обновление и расширение детской площадки. К установленным несколько лет назад турникам и городкам поставили качели для малышей и для ребят постарше. Появилась площадка благодаря выполнению наказов избирателей депутату Совета депутатов города Новосибирска Дмитрию Червову, а позже стала дополняться различными элементами и в дальнейшем будет становиться еще разнообразнее и интереснее для детей.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

За время пандемии жители соскучились по большим дворовым праздникам, поэтому площадка во дворе дома № 17 пол улице Станиславского была полна гостей! У ярких нарядных столов с рукоделием собрались мамы и ребята постарше, чтобы рассмотреть интересные вещи.

- Здесь у нас пышные цветы из бумаги и бисера, вот вязаные сувениры-обереги в виде маленьких лаптей, а это поделки из ткани и поролона - игольницы. Все это сделали тосовские рукодельницы, - говорит местная жительница-рукодельница Анна Михайловна.

В это время на импровизированной сцене депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов и председатель ТОС «Телецентр» награждали лучших цветочниц микрорайона.

- Мне приятно сегодня вечером принять участие в празднике и поздравить жителей с открытием обновленной площадки, с 15-летием организации ТОС. Особенно важно отметить тех, кто делает микрорайон, придомовые территории красивыми, ухаживает за клумбами и украшает дворы цветами. Знаю, что среди награжденных есть жительница, которой 91 год, но она тоже ухаживает за клумбой у своего дома! Вот с кого молодежи нужно брать пример! Ну а мы, депутаты, будем и дальше поддерживать инициативы жителей и сотрудничать! - заверил депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов (депутатское объединение «Единая Россия»).

Дмитрий Червов.

Кстати, современные организации ТОС занимаются не только благоустройством и озеленением дворов. Они сотрудничают с ЖЭУ, депутатами, школами, социальными службами и многими структурными подразделениями мэрии. Новая площадка во дворе и большой праздник - все это тоже организовано ТОС «Телецентр».

ТАНЦЫ И ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

Праздник понравился и взрослым и детям. Они активно участвовали в конкурсах, дружно попробовали вкусную солдатскую гречку и нехотя расходились по домам.

- Праздник получился душевным. Понравились и конкурсы, и состязания в танцах и пении - и приятно, что всем давали призы! И конечно, в завершение праздника - полевая кухня с чаем и блинами. А ребятишкам понравилась сахарная вата, которую всем раздавали бесплатно. Мы за такие праздники, - делится впечатлениями семья Тереньтевых.

Для жителей праздник - возможность не только весело провести время, но и поделиться проблемами, поэтому депутаты тоже не остались без работы и собрали несколько новых поручений.