«Территория детства» - для маленьких сибиряков!

Новая площадка - радость для детей и родителей. Фото: Дарья МУЛОВА

Затулинка - один самых быстро растущих районов города. И вопрос о детских площадках там, пожалуй, один из самых актуальных. Благодаря партийному проекту «Единой России» «Территория детства» и Совету депутатов города Новосибирска его постепенно удается решить. О том, что появилось в городе благодаря проекту, - в нашем материале.

КАЧЕЛИ И УМНОЕ ПОКРЫТИЕ

На приемку новой детской площадки в Кировском районе Новосибирска во дворе дома № 207 по улице Зорге пришли местные жители, депутаты и подрядчик. Новосибирцы давно хотели обновить старую площадку, но своими силами сделать это непросто. Тогда активные соседи обратились к депутатам.

- Новую детскую площадку мы сделали после обращения жителей в рамках партийного проекта «Единой России» «Территория детства», которая реализуется уже третий год: в этом году уже установили около 50 новых детских и спортивных площадок в Новосибирске, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков.

Дмитрий Колпаков.

На небольшой площадке во дворе дома смонтированы две качели, небольшая карусель и спортивный комплекс с кольцами, канатом, лестницами. В дождливый день на новой площадке не многолюдно. Ребятишки в основном предпочитают качели.

- Мы с другом забежали на площадку после школы. Мне нравится, что здесь есть и «крутилка», и целый комплекс, чтобы полазать. Когда будет хорошая погода, придем сюда поиграть подольше, - делится эмоциями семилетний Максим Шиянов.

Заботясь о ребятишках, на новой площадке уложили специальное резиновое покрытие. Оно отлично амортизирует: если во время игры кто-то упадет, то риск получить ссадины и травмы минимален.

ВАЖНЫЕ ШТРИХИ

После осмотра площадки у местных жителей и представителей ТОС «Рассвет» претензий к самому объекту не появилось, но вместе с депутатами они обсудили, чтобы им хотелось бы улучшить.

- Я считаю, что нужно сделать подходы к площадке. Пока она обнесена грунтом для газона и ребятишки в дождливую погоду будут на подошвах носить землю на площадку, на новое покрытие и замараются сами, - рассуждает председатель ТОС «Рассвет» Татьяна Беспалова.

Молодые мамочки попросили добавить на площадку небольшой комплекс для самых маленьких ребятишек. Депутаты и подрядчик пообещали подумать, как это реализовать.

- Сегодня мы пришли с вами на предварительную приемку площадки, в будущем тут будет высажен газон, укрепят грунт. И конечно, нужен цивилизованный вход, а лучше - два с разных сторон, чтобы взрослые и дети не ходили по газону. В этом жители абсолютно правы, и я с ними согласен, - сказал, пообщавшись с активистами, депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов.

Встречи депутатов и жителей позволяют услышать о проблемах микрорайонов и, конечно, увидеть радость взрослых и детей от обновления двора по партийному проекту «Единой России» «Территория детства».

На встрече по приемке площадки жильцы дома № 207 по улице Зорге попросили еще и заасфальтировать дворовую дорожку, по которой ходят и в школу, и в сад, и на работу. Депутаты пообещали решить вопрос оперативно.

- Мы благодарны за то, что находим понимание на уровне губернатора Новосибирской области, на уровне федерального правительства, где поддерживают проекты и инициативы. Такое сотрудничество важно, поскольку позволяет реально решать проблемы и отстаивать позицию людей, - уверен председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев.

ПРАЗДНИК БУДЕТ

Собравшиеся жильцы дома № 207 по улице Зорге и председатель ТОС «Рассвет» решили, что открытие обновленной площадки сделают в хорошую погоду с веселой музыкой, играми и, конечно, вкусными угощениями.

- Мы не можем пропустить такое значимое событие, как появление новой площадки, и обязательно отпразднуем его! Благодарны депутатам за сотрудничество. Детей в нашем доме и соседних проживает много! И теперь им не нужно уходить в соседние дворы на площадки - можно играть рядом! -радуется председатель ТОС «Рассвет» Татьяна Беспалова.