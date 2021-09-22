Корпоративные волонтеры Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

Фото: ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Вода России» при поддержке ФГБУ «Верхнеобьрегионводхоз», комитета по охране окружающей среды мэрии города Новосибирска (МУП «САХ»), а также при содействии регионального минприроды, ФГБУ «Центр развития ВХК». В мероприятии приняли участие 60 взрослых и 23 ребенка.

Основной состав участников волонтерской акции - сотрудники компаний Новосибирского филиала АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», «Макдоналдс» и их семьи.

За время уборки корпоративным волонтерам удалось полностью избавить от мусора 4 километра береговой линии Обского водохранилища, территорию лесного массива рядом с водным объектом и собрать 163 мешка бытовых отходов.

- Наша компания принимает участие в волонтерских экологических акциях по уборке леса, рек и озер более 8 лет. Стараемся выбираться семьями. Для детей был организован квест по поиску клада, в ходе которого дети наводили порядок в лесу. Нам очень хотелось бы, чтобы дети в дальнейшем не видели всей этой грязи, чтобы они могли наслаждаться уникальной природой. Поэтому мы их учим, чтобы они с самого детства оберегали природу, не засоряли окружающую среду, - отметил директор Новосибирского филиала АО «ДХЛ Интернешнл» Вячеслав Кузнецов.

- На уборке волонтеры собрали огромное количество банок, бутылок, пакетов. В лесном массиве мы находили ямы, доверху забитые мусором. Зрелище не из приятных и очень печальное. Сложно понять поведение людей, которые оставляют после себя мусор, ведь после отдыха его можно увезти на машине. Надеюсь, что ответственных людей с каждым годом будет становиться больше, - поделилась впечатлением директор по маркетингу компании ООО «ГиД», франчайзи «Макдоналдс» в России, Олеся Самчелеева.

- Хороший настрой и солнечная погода способствовали нам. Хочется поблагодарить всех добровольцев, которые в свой выходной день выбрали время для доброго дела. Своим участием мы хотим показать, что нужно прекращать мусорить, - подчеркнул управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», председатель НСКВ НСО Дмитрий Шарков.

Мероприятие в рамках акции «Вода России» (#БерегДобрыхДел) на берегу Обского водохранилища стало одним из ключевых мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В Новосибирской области акция проводится ежегодно с мая по октябрь во всех муниципальных образованиях региона. На текущий момент в рамках акции прошло более 120 мероприятий.

Напомним, что сохранение уникальных водных объектов - одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2019 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ключевые цели нацпроекта «Экология» - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

#АкцияВодаРоссии#БерегДобрыхДел#МинприродыРоссии#ВодаРоссии

СПРАВКА КП

Проводимая ежегодно с 2014 года Министерством природных ресурсов Российской Федерации акция «Вода России» с каждым годом увеличивает географию и вовлекает все больше участников. За 7 лет акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила порядка 10 миллионов человек. Ежегодно общая протяженность береговых линий, которые очищают от мусора, составляет более 25 000 километров, среди них берега и прибрежные акватории водных жемчужин России (Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское озера, реки Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора).