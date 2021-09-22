В Бердске юные спасатели вытаскивали людей из разбившихся машин и снимали электрика с проводов

Участники испытаний спасают людей из заблокированного автомобиля. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

С 2018 года помощь в проведении смены оказывает ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», благодаря которому все участники получили памятные подарки, а победители - получают призы. По словам руководства центра, на следующий год также запланирована подобная поддержка, ведь тематические смены очень важны для подростков, поскольку помогают им определиться с будущей профессией, провести время в среде единомышленников, поделиться опытом и узнать для себя много нового.

Одним из нестандартных испытаний стало спасение «электрика» с пятиметровой высоты. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ

В этом году мероприятие удалось провести в привычном очном формате. В течение шести дней, с 7 по 12 сентября, 13 команд из Новосибирской области сражались за звание лучших. Профильная смена «Школа безопасности - 2021» - долгожданное событие для ее участников. По словам начальника направления - главного специалиста по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава Александра Курганского, звонки с вопросами о том, когда же будет смена, начали поступать уже в январе.

Соревнования провели сразу для двух возрастных групп: младшей и старшей. Те команды, что одержали победу на региональном этапе, будут представлять нашу область на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Для того чтобы носить гордое звание спасателя, нужно потрудиться. Участники пробежали километровый кросс, померились силами, прошли 25-метровый маршрут выживания, попробовали себя в роли поисковиков-спасателей. Александр Курганский рассказал, что организаторы подошли к заданиям для участников очень продуманно.

- На соревнованиях мы стараемся моделировать ситуации, с которыми юные спасатели еще не сталкивались. А когда задача трудная, это очень интересно. К примеру, пробежать кросс - это лишь показатель выносливости, тут все понятно. Но когда ситуация нестандартная - завал, темное помещение, - приходится подключать смекалку, чтобы выполнить задание. Это и серьезно, и увлекательно. На прошедших соревнованиях была смоделирована такая ситуация: на высоте 5 метров электрика ударило током, и его нужно оттуда снять. Вот ребята и думали, как к нему пробраться, какое снаряжение взять и как аккуратно спустить человека с этой высоты. Испытание прошли не все, потому что приехали и новички, у которых навыков поменьше, чем у опытных участников, - поделился Александр Курганский.

Обычно на смене много опытных команд, в этом же году перевес был на стороне новичков. Судьи это учли и провели дополнительное обучение.

Юные спасатели готовятся к очередным испытаниям. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Участники выкладывались по полной, демонстрируя все, на что способны, и даже больше.

- Нас погрузили в ту тематику, атмосферу, в которой работают спасатели. К примеру, мы спасали из аварии людей, которых заблокировало в машине. Представляете, мы резали настоящую машину настоящим специальным инструментом - большими металлическими ножницами! - восхищается член команды «Искра» Илья Кислый. - Вообще, ездить на такие соревнования очень интересно. Со стороны кажется: спорт как спорт, но когда попробуешь, так затягивает, что потом просто невозможно остановиться. Хочется участвовать, участвовать и участвовать!

В соревнованиях действительно старались сделать все максимально приближенным к реальности. Металлические ножницы, про которые нам рассказал Илья, - это специальный гидравлический аварийно-спасательный инструмент, который хранится в педагогическом университете, в студенческом спасательном отряде SALUS. Студенты этого отряда проходят обучение в аварийно-спасательной службе и учебно-методическом центре, а потом получают удостоверение спасателя. Именно они были судьями на соревнованиях «Школы безопасности».

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

На таких профильных сменах участники могут помериться силами, увидеть в работе другие команды, узнать, в чем они сами могут стать лучше, если готовиться еще тщательнее. Это и общение, и возможность понять, насколько тебе все это близко, лежит ли к такой деятельности душа.

- Немало детей, которые прошли «Школу безопасности», теперь работают в муниципальной и областной аварийно-спасательных службах, в Главном управлении МЧС России. Подростки поступают в академию гражданской защиты, академию водного транспорта. Считаю, что такие профильные смены как раз и сыграли в этом свою роль, - отмечает Александр Курганский.

СПРАВКА «КП»

Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности» развивается при поддержке МЧС России, оно зародилось в 1994 году.

Партнер профильной смены «Школа безопасности» - ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». В этом году мероприятие прошло в муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный центр имени Володи Дубинина».

Победители соревнований профильной смены в старшей возрастной категории

I место - команда «Белки» (г. Куйбышев)

II место - туристический клуб «Ермак» (Кировский район, г. Новосибирск)

III место - команда «Искра» (Ленинский район, г. Новосибирск)

Победители младшей возрастной группы

I место - команда лицея № 6 (г. Бердск)

II место - младший состав команды «Искра» (Ленинский район, г. Новосибирск)

III место - команда средней школы № 2 (г. Бердск)