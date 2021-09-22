Как команда «Пост № 1» стала одной из лучших в России

На всероссийском слете новосибирцы заняли II место. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Каждый новосибирец знает, что на монументе Славы сменяется караул из старшеклассников у Вечного огня, заступая на почетную вахту памяти - Пост № 1.Это не единичная праздничная акция: вахту памяти ребята несут ежедневно круглый год, что отличает наш новосибирский пост от многих других. В течение 10 месяцев в году на пост заступают школьники из 10 районов города, а в течение 2 месяцев - из районов области.

С 2018 года помощь вахте оказывает ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Благодаря такой поддержке все участники новосибирского Поста № 1 регулярно получают горячее питание. А для того чтобы лучшие участники вахты смогли попасть в сентябре на всероссийский слет, Центр патриотического воспитания организовал их участие в этом важном мероприятии и оплатил поездку.

На церемонии награждения. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

Подробнее о том, как работает новосибирская вахта памяти и как выбирали лучших ее представителей на всероссийский слет, рассказала заместитель директора МБУ «Центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1» города Новосибирска Рута Свищева.

- Днем к нам приезжают ребята по определенному графику, находятся у нас с 9.00 до 17.00 в течение четырех дней. Они не только заступают на пост - у них есть обширная программа внутри караульного помещения. Некоторые спрашивают: «Как это - ребята пропускают четыре дня учебы?!» Поверьте, что эти четыре дня они не просто отдыхают, заступая на пост, но и получают очень много знаний - ведется интеллектуальная, медико-санитарная, огневая, силовая подготовка. Раньше в школах был курс НВП (начальная военная подготовка), сейчас его нет, только основы безопасности жизнедеятельности. Мы же даем и ОБЖ, и НВП за эти четыре дня очень концентрированно и очень глубоко. Состав подростков, которые приезжают днем, называется переменным, а вечером в центр приходит заниматься молодежь на постоянной основе, этот состав называется постоянным, - объяснила Рута Свищева. - Помимо того что ребята занимаются подготовкой различного вида, много мероприятий проходит на монументе Славы: к примеру, строевая подготовка демонстрируется на возложении цветов. Также старшеклассники выезжают на различные соревнования и сборы в городе или области. На всероссийский слет поехали именно те ребята, которые проявили себя на всех мероприятиях, соревнованиях, конкурсах и сборах наилучшим образом.

Мемориальный комплекс в Ржеве произвел на ребят мощное впечатление. Фото: Рута СВИЩЕВА.

БАГАЖ ЭМОЦИЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ

На всероссийский слет приехали 46 команд из 33 регионов. Для участников подготовили насыщенную познавательную и конкурсную программу. В первый день с 16.00 шел конкурс визитных карточек. И хотя нашим ребятам было тяжеловато после дороги, они в этом состязании стали первыми!

Во второй день начались все основные соревнования. Команды показывали импровизированное заступление на пост и прошли интеллектуальный квиз на знание городов-героев, битв, дат, особенностей почетного караула в Москве. Затем участники переехали в одну из воинских частей, где проходили более военизированные соревнования: разборка-сборка автомата, оказание медицинской помощи, спортивные состязания. Вечер завершился конкурсом «Споемте, друзья!», судья которого отметила, что наша команда была готова лучше других.

На третий день для ребят провели исторический батл: команды подготовили по одному вопросу о героическом военном прошлом своего региона. После этого все участники съездили в Ржев, посетили новый мемориальный комплекс - красивый, впечатляющий, он вызвал вихрь эмоций и затронул сердце каждого.

- В четвертый день на площади в Твери состоялось награждение. Новосибирск занял II место среди 46 команд. Мы считаем, что это хороший результат. На обратном пути у нас было время посетить Москву, Александровский сад. Мы смогли возложить цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Для детей это было очень важно и произвело на них большое впечатление. Вообще, поездка получилась просто замечательная. Ребята много общались, со всеми перезнакомились. Они активные, общительные, доброжелательные и открытые, очень легкие на подъем. Этот слет был полезен и интересен для них. Конечно, все немного устали, но привезли домой просто невероятное количество впечатлений, эмоций, удовлетворения и гордости, - улыбается Рута Свищева.