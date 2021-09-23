Новосибирск встретит Новый год 2023 в качестве новогодней столицы: в мэрии рассказали, как это будет

Главную елку снова планируют поставить в Театральном сквере. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», как Новосибирск встретит Новый год 2023 в качестве новогодней столицы.

— В этом году мы, как обычно, будем ставить новогоднюю елку в сквере около оперного театра, потому что это хорошее место, не надо будет перегораживать площадь Ленина. А на Новый год 2022 / 23 мы готовим интересный подарок для города и его жителей, потому что Новосибирск в это время станет новогодней столицей всей России. Надеемся, что к нам гости со всей страны и из-за рубежа приедут не только на чемпионат, но и на зимние праздники. Нам бы очень хотелось показать особенность празднования Нового года в Новосибирске. Наша программа так и называется: «От Рождества до Рождества» — открываться мы будем 25 декабря, а закрываться 7 января, — рассказала в эфире радио «КП-Новосибирск» Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, парк «Арена» рядом с ЛДС будет основной площадкой для празднования — там установят елку. Также во всех районах города будут туристические зоны, представляющие культуру разных регионов России.

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