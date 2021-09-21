АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение избирательных участков в дни голосования

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В этот ответственный период главной задачей системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети» - было обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения 1996 избирательных участков.

Для этого в преддверии выборов АО «РЭС» был реализован комплекс необходимых организационно-технических мероприятий, в том числе:

• проведена внеплановая проверка технического состояния электрических сетей, осуществляющих электроснабжение избирательных участков;

• обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, а также дизель-генераторных установок для осуществления резервного электроснабжения;

• проведена проверка наличия аварийного запаса оборудования и материалов, исправности средств связи и оснащения бригад необходимым инвентарем;

• усилен контроль за охраной объектов подразделений, пропускным и внутриобъектовым режимом.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Непосредственно на период с 17 по 19 сентября в АО «РЭС» был введен режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство аварийно-выездных бригад. Также в усиленном режиме работали диспетчеры в филиалах, городских районах электрических сетей и центре управления сетями.

Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса региона и координации действий всех служб в единый день голосования было организовано взаимодействие энергетиков с органами власти и ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО «РЭС» единый день голосования прошел без значимых происшествий, а возникавшие аварийные отключения удавалось оперативно устранять благодаря повышенной готовности сил и средств АО «РЭС».