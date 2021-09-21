Эксперты: «Единая Россия» удерживает политическое лидерство в Новосибирской области по итогам выборов в Госдуму

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Новосибирской области подвели итоги выборов в Государственную Думу РФ. В этом году впервые на голосование было отведено три дня - с 17 по 19 сентября.

Как сообщила глава Новосибирского облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона 20 сентября, «Единая Россия» в Новосибирской области набрала 35,35% голосов, КПРФ - 25,86%, ЛДПР - 9,61%, «Новые люди» - 8,71%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,94%.

На одномандатных округах победу одержали Олег Иванинский, Дмитрий Савельев, Виктор Игнатов, представляющие ЕР. Еще на одном округе большинство голосов набрал Александр Аксененко, представляющий партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Если посмотреть динамику, то «Единая Россия» удерживает планку с небольшими отклонениями.

- На мой взгляд, для «Единой России» результаты на выборах в таких ключевых и в то же время непростых с политической точки зрения регионах являются важными. Оппозиция не смогла добиться здесь значимых результатов, поскольку у ее представителей нет серьезных успехов в рамках своей работы. И «Единая Россия» показала, что остается ведущей политической силой в Новосибирской области. Эта победа для партии является очень важной, потому что она была одержана в конкурентной борьбе в регионе, который считался «красным», где мэр столичного города - коммунист. И работа «Единой России» и руководства региона в рамках избирательной кампании будет оценена позитивно, - отметил политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

Политический аналитик, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также подчеркнул, что избирательная кампания в Новосибирской области была конкурентной.

- Несмотря на мнения множества скептиков, «Единая Россия» продемонстрировала, что умеет держать удар. Не исключено, что у КПРФ были надежды на Новосибирскую область. Но надежды эти не оправдались. «Единая Россия» смогла выступить успешно по спискам и в большинстве одномандатных округов. Это серьезный успех. По сути речь идет о том, что для «Единой России» на этих выборах было важно не только одержать победу, но и закрепить лидерские позиции в тех регионах, где оппозиция рассчитывала на определенные успехи. Кроме того, победа единороссов в Новосибирской области показательна тем, что партия демонстрирует волю к победе и готовность достигать успеха, когда условия не в полной мере благоприятные. Свою роль в успехе также сыграли те инициативы, которые во многом благодаря «Единой России» реализуются в регионе, инфраструктурные проекты и отношение федеральных властей к Сибири и Дальнему Востоку как к ключевым регионам страны, - подчеркнул Владимир Шаповалов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Политтехнолог, гендиректор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов отметил, что результаты «Единой России» в Новосибирской области на выборах в Госдуму свидетельствуют о том, что губернатор продолжает держать регион под контролем и его поддержка остается на достаточно хорошем уровне. Это происходит, несмотря на то, что городом Новосибирском управляет коммунист Анатолий Локоть. А возможно, то, что Локоть управляет Новосибирском, наоборот, усиливает позиции «Единой России». У населения есть пример, что при управлении территорией представителями оппозиции проблемы сохраняются и запрос на альтернативу выхолащивается.

Напомним, что Травников на выборах в Госдуму возглавлял список региональной группы ЕР, которая включала Новосибирскую и Омскую области. При этом эксперты обратили внимание, что процесс голосования в Новосибирской области был организован качественно, каких-либо нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан, зафиксировано не было. Кроме того, была организована прозрачная система общественного наблюдения за голосованием. Так, на базе Общественной палаты региона был развернут центр общественного наблюдения, который работал во взаимодействии со всеми политическими партиями.

Ларионов обратил внимание, что в целом голосование в Новосибирской области соответствует федеральным трендам. Здесь пятипроцентный барьер преодолели ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». По его словам, эта «тенденция характерна для подавляющего большинства регионов, результаты соответствуют общероссийской динамике».