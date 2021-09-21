Последние новости Новосибирска на 21 сентября 2021 года: мать била сына на глазах у прохожих, подвели итоги выборов

Главные новости на 21 сентября в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО / предоставлено героиней публикации.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 2021

В Новосибирской области стали известны результаты голосования на выборах в Государственную Думу. Согласно данным регионального избиркома, «Единая Россия» в Новосибирской области набрала 35,25% голосов, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Явка на выборы составила 37,74%.

МАТЬ ИЗБИЛА СЫНА НА ГЛАЗАХ У ПРОХОЖИХ

В Первомайском районе Новосибирска женщина на улице пинала своего маленького сына в живот. Это увидела Случайная прохожая: она попыталась заступиться за ребенка, но в итоге сама оказалось в роли пострадавшей.

НОВОСИБИРСКИЕ ХИРУРГИ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ НА СЕРДЦЕ

В Новосибирске кардиохирурги клиники им. Мешалкина первыми в мире провели сложнейшую операцию на сердце. Их пациентом стал 36-летний мужчина. На данный момент это единственный пациент, у которого врачи обеспечили доступ к сердцу с сохранением грудины.

КЛАССЫ УХОДЯТ НА КАРАНТИН

В Новосибирской области выросло число классов, переведенных на удаленку из-за ковида. Уже перешли на дистант 80 классов в 56 образовательных учреждениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.