Новосибирцы смогли провести в Госдуму депутата от КПРФ

Закончилось голосование за депутатов Государственной Думы. Фото: REUTERS

На момент подготовки этого текста избирком Новосибирской области еще подбивал цифры. Но неподсчитанных бюллетеней уже совсем немного. А значит, можно анализировать результаты.

НА ОДИН МАНДАТ ГОЛОСОВ ХВАТИЛО

Итак, три одномандатных округа отходят «Единой России», один округ получает кандидат от партии «Справедливая Россия - За правду». В каждом из этих округов были кандидаты от КПРФ и показывали высокие результаты, но не смогли одержать победу. Сторонники коммунистов уже возмущаются в соцсетях.

- Голосовал за КПРФ, почти все родные голосовали… И что, ни один депутат от области не прошел? Странно.

- Всю оппозицию подавили, даже от Новосибирска ни одному кандидату-коммунисту не дали пройти.

- Ну, теперь вообще вся Дума будет единогласно голосовать, раз народ не может прийти и проголосовать за альтернативу. Чуть-чуть КПРФ недотянула…

Неудивительно, что многие новосибирцы переживают именно за коммунистов: исторически сложилось так, что люди видят КПРФ главным оплотом системной оппозиции. Тех союзников компартии, которые не смогли добиться победы для своих кандидатов, можно успокоить: по меньшей мере один новосибирский депутат от КПРФ в Госдуме будет. Он пройдет благодаря тому, что партия показала высокий результат в голосовании по спискам.

Давайте посмотрим на текущие цифры. У «Единой России» в регионе - 35,25%, у КПРФ - 25,86%. Этого достаточно, чтобы провести в парламент как минимум одного списочника. Да, коммунисты уступили «партии власти», но составили более сильную конкуренцию, чем в большинстве других регионов.

В этот раз голосование длилось три дня. Фото: Андрей КОПАЛОВ

«ГОРОД ПОДДЕРЖИВАЕТ КОММУНИСТОВ»

- Я считаю, что мы показали достойный результат. Конечно, очень жаль, что наши одномандатники не смогли вырвать победу. Но в целом по результатам видно, что город поддерживает коммунистов. Это объясняется тем, что КПРФ - действительно оппозиция. Как во всей стране, так и в нашем регионе, - рассуждает депутат Совета депутатов города Новосибирска, представляющий коммунистическую фракцию, Георгий Андреев. - Результат голосования - это большой кредит доверия. И сейчас нам важно подойти к дальнейшей работе максимально ответственно.

По одномандатным округам КПРФ оказалась самым сильным соперником «Единой России» и уступила совсем немного. Более того, на многих участках преобладало количество голосов за коммунистов.

- Например, ОбьГЭС показал уверенную победу коммунистов на всех 16 участках. Еще раз благодарю избирателей за поддержку! Это вдохновляет и заряжает позитивной энергией, - написал на своей странице в соцсети ВКонтакте депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Бурмистров.

Но вот в сумме «красные» уступили. И в списках они - на втором месте. Почему же наш собеседник считает результат достойным?

Во-первых, в Новосибирской области коммунисты оказались популярнее, чем в целом по стране. Да намного! Общероссийский итог у КПРФ - 19% (а новосибирский, напомним, 25,86%). Во-вторых, баланс голосов заметно изменился и с прошлых думских выборов.

Мэр Анатолий Локоть тоже принял участие в голосовании. Фото: Предоставлено мэрией Новосибирска

«ПРОЦЕНТ ПОДНЯЛСЯ»

- Приросли процентами коммунисты. Проиграли одномандатные округа, но это было ожидаемо. А партийный список по процентам поднялся. По Новосибирской области результат во многом улучшили за счет города, - говорит член фракции КПРФ в Заксобрании региона Вадим Агеенко.

Действительно, в самом Новосибирске коммунисты оказались популярнее, чем в области. Партийцы связывают это с персоной новосибирского мэра. Если в городе, которым руководит коммунист, растет популярность КПРФ, если она выше, чем на периферии региона и в других областях, значит, избиратель оценивает работу Анатолия Локтя положительно.

А как же акция оппонентов, организовавших целую кампанию по отзыву новосибирского мэра? На эту тему высказывались уже и депутаты, и общественные активисты: скандальная акция была заведомо нелегитимной. Это подтвердил и избирком. При этом на выборах-то новосибирцы поддержали КПРФ, а значит - и новосибирского лидера партии Анатолия Локтя. А партии, собиравшие подписи против новосибирского мэра, получили в разы меньше голосов.

Возможно, иным был бы расклад и на одномандатных округах, окажись явка выше. На выборы пришло чуть больше трети избирателей, значительная часть из которых - бюджетники. И может быть, это дает не самый репрезентативный срез новосибирских предпочтений.

А впереди - формирование нового созыва Государственной Думы, скоро КПРФ объявит, кто получит мандат от региона.