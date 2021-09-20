Губернатор пожелал будущим депутатам достойно представлять интересы региона на федеральном уровне

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В регионе подвели предварительные итоги трехдневного голосования и обозначили новые задачи по дальнейшему совершенствованию этого процесса.

- Информация предварительная, но уже можно поздравить тех кандидатов, которые вырвались вперед - без пяти минут депутатов Государственной Думы от Новосибирской области по округам. Желаю им достойно представлять интересы жителей Новосибирской области, интересы региона в федеральном парламенте, - отметил губернатор Андрей Травников.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В целом минувшая избирательная кампания проходила на высоком организационном уровне, конкурентно, открыто и прозрачно, подчеркнула председатель избирательной комиссии Ольга Благо. Она представила доклад о предварительных итогах проходивших в Новосибирской области 17 - 19 сентября выборов в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва, а также по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований нашего региона.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Трехдневное голосование, по ее заявлению, прошло в штатном режиме, каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, допущено не было. По предварительным результатам, в голосовании приняли участие 815 803 жителя Новосибирской области - 37,74% населения региона.

В итоге 5-процентный барьер преодолели пять партий, голоса по федеральным спискам распределились следующим образом: «Единая Россия» - 35,25% голосов, КПРФ - 25,86%, ЛДПР - 9,61%, «Новые люди» - 8,71%, «Справедливая Россия» - 6,94%.

На трех из четырех одномандатных избирательных округов победили представители партии «Единая Россия», еще на одном наибольшее количество голосов набрал представитель «Справедливой России». По одномандатным избирательным округам результаты следующие: по округу № 135 наибольшее количество голосов избирателей получил Олег Иванинский («Единая Россия») - 31,29%; по округу № 136 - Дмитрий Савельев («Единая Россия») - 40,71%; по округу № 137 - Александр Аксененко («Справедливая Россия») - 29,57%; по округу № 138 - Виктор Игнатов («Единая Россия») - 35,88%.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Основная задача, которая стояла перед нами - обеспечение законности, легитимности, открытости проведения выборов, - была выполнена, - подчеркнула Ольга Благо.

Губернатор отметил, что голосование проходило на высоком организационном уровне, обозначив две тенденции, которые предстоит проанализировать и подтвердить объективными цифрами: значительное снижение количества ошибок в работе со стороны членов избирательных комиссий, а соответственно, и жалоб на них, а также на порядок возросшую оперативность реагирования на возникающие вопросы, жалобы и сомнения, которые поступали со стороны кандидатов и наблюдателей от политических партий.

Андрей Травников напомнил, что следующая масштабная избирательная кампания ожидается в 2023 году - в Новосибирской области пройдут выборы губернатора региона. И чтобы кампания также прошла на высоком организационном уровне, начинать к ней готовиться нужно уже сейчас.

- В первую очередь поручаю министерству региональной политики проанализировать итоги этой кампании: и положительные наработки, и некоторые шероховатости, которые нужно зашлифовать, чтобы в 2023 году все прошло на еще более высоком организационном и оперативном уровне. Второе: минрегиону и министерству цифрового развития поручаю изучить опыт тех субъектов Российской Федерации, в которых в этом году голосование проходило в электронном виде. Я считаю, что через два года мы в обязательном порядке должны перейти на этот удобный для жителей формат голосования, - заявил губернатор.