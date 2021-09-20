Последние новости Новосибирска на 20 сентября 2021 года: закончились выборы в Госудуму, двух сбежавших заключенных задержали

Закончились выборы в Госудуму, двух сбежавших из новосибирской колонии заключенных задержали. Фото: Виктория МИНАЕВА\ГУФСИН

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 сентября 2021 года: все самые важные события в регионе — в нашей подборке.

ПРОШЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В Новосибирской области 19 сентября 2021 года прошел последний день голосования на выборах в Госдуму. В регионе работало почти две тысячи избирательных участков. За полтора часа до их закрытия явка избирателей составила 34,46%: проголосовали 744953 сибиряков. Больше избирателей в области пришло на избирательные участки в Сузунском районе, а непосредственно в Новосибирске — в Центральном. Голосовать некоторые сибиряки приходили прямо из ЗАГСА, не снимая праздничных нарядов. А на одном из участков произошел курьезный случай: на плакате вместо российского флага оказался флаг бельгийского муниципалитета Ланден.

СИБИРЯЧКА СТАЛА МОДЕЛЬЮ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИК

Сибирячка Анастасия Никитина с детства была сутулой из-за редкой болезни позвоночника. В школе ее доводили нападками, называли горбатой, и девочка стеснялась даже смотреть в зеркало, а из-за деформации в груди ей было трудно дышать… Но девушка перенесла тяжелую операцию: на позвоночник ей установили титановую конструкцию, и в 16-лет отправилась работать моделью.

НОВОСИБИРЕЦ ЛЮЦИФЕР СУДИТСЯ С ЦЕРКОВЬЮ ИЗ-ЗА ИМЕНИ

Новосибирец сменил себе имя на Люцифера и сейчас судится с церковью. Он хочет отсудить у РПЦ 666 рублей и заставить ее признать неправоту трактовки имени Люцифер. Сам мужчина считает, что ассоциация с его имени с дьяволом порочит его честь и достоинство, а в переводе с латинского языка имя Люцифер означает «несущий свет».

ЗАКЛЮЧЕННЫХ, СБЕЖАВШИХ ИЗ НОВОИСБИРСКОЙ КОЛОНИИ, НАШЛИ

Двух заключенных, сбежавших из новосибирской колонии, нашли. Об этом сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области в воскресенье, 19 сентября. Виталия Козлова и Александра Горлова правоохранители задержали в Тюменской области. Их поиски велись более двух месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.