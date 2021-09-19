В центре общественного наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму подвели итоги

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В центре общественного наблюдения за голосованием, размещенном в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова, подвели итоги.

- Здесь действительно была точка кипения и обмен информацией о том, что происходит на избирательных участках. Любые спорные вопросы, которые возникали, мы могли оперативно прояснить благодаря современному оснащению центра. Почему было мало негативных моментов? На мой взгляд, это результат того, что мы провели масштабное обучение наблюдателей всех уровней по единым стандартам. Мы на самом деле работали как партнеры. Борьба завершилась, теперь начинается работа, - отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Губернатор Новосибирской области, секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников подчеркнул, что с каждым годом процесс выборов становится более спокойным и конструктивным:

- По-моему, в мире нет государств, где прямое голосование проходит в таком масштабе, как у нас. К тому же мы помним бюллетени: кандидатов очень много. Благодаря таким решениям, как центр общественного наблюдения, эта предвыборная кампания прошла четко и организованно.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Справедливая Россия» Александр Аксененко поблагодарил участников предвыборной кампании за открытость и честность.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии ЛДПР Наталья Красовская отметила, что цивилизованность предвыборных кампаний растет на глазах:

- Это радует. Наши наблюдатели не отметили никаких серьезных нарушений. Мелкие недочеты исправлялись в рабочем порядке. Диалог был прямой, откровенный и рациональный. Это важно.

Председатель правления Новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин обратил внимание, что выборы прошли честно и легитимно:

- Мы выдвинули около 700 наблюдателей, ни одной жалобы за весь период голосования не было. Я сам побывал на многих участках, обстановка везде была спокойная.

Представитель от «Партии Роста» Евгений Цыбизов поблагодарил новосибирцев за явку:

- Надо стремиться к тому, чтобы люди больше ходили на выборы. Тогда у нас будут по-настоящему народные депутаты, которые смогут отстаивать права избирателей.

- Мы чувствовали поддержку. Когда за результат переживает не только кандидат и его команда, но и все те люди, которые в нас верят, это ценно, - поделилась мнением депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Родина» Константин Антонов подчеркнул, что электоральная культура с каждым годом растет:

- Честность выборов зависит от требовательности избирателей. Процесс будет настолько чистым, насколько они захотят.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, в центре общественного наблюдения была установлена видеопанель из восьми мониторов, на которых в течение трех дней велась прямая трансляция с избирательных участков. В зале с 45 специально оборудованными местами наблюдатели, прошедшие обучение, следили за выборами в режиме онлайн. Кроме того, в штабе видеонаблюдения была организована работа кол-центра, обеспечивающего связь с наблюдателями и мониторинговой группой юристов.