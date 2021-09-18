Центр общественного наблюдения за ходом голосования позволяет оперативно проверять достоверность сообщений о возможных нарушениях

Галина Гриднева и Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Глава региона Андрей Травников проконтролировал работу центра 18 сентября, подчеркнув, что этот инструмент позволяет всем участникам процесса оперативно решать возникающие по ходу голосования вопросы, проверять достоверность сообщений о возможных нарушениях.

Видеонаблюдение, демонстрирующее действие здесь и сейчас, помогает не только убедиться в легитимности и прозрачности избирательной кампании, но и устранить неудобства для избирателей и даже развенчать фейки.

- В Бердске с утра не успели поставить стулья. Наша наблюдательница обратила на это внимание. «Почему, - говорит, - избиратель должен кланяться члену избиркома, чтобы расписаться в ведомости?» И мы оперативно этот недочет устранили. На каждом избирательном участке главные - избиратели, и мы работаем для них, - заявил член Общественной палаты Российской Федерации Игорь Галл-Савальский.

Круглосуточное видеонаблюдение, которым на данный момент уже охвачено 80 процентов избирательных участков, позволяет практически моментально разбираться и в более сложных, чем нехватка стульев, ситуациях.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Так, один из наблюдателей спрятался после окончания голосования, затем прокрался на избирательный участок, который находится на втором этаже школы, когда полиция и члены комиссии находились на другом участке на первом этаже, и, снимая свои действия на телефон, прокомментировал, что ночью участок без охраны. Избирком оперативно все проверил и установил: целостность КОИБов не нарушена, участок находится под круглосуточной охраной, все регламентированные процедуры для обеспечения безопасности выполнены. Это подтвердили и данные с камер видеонаблюдения.

- Благодаря работе центра мы оперативно отреагировали, связались с участком, осмотрели его, обнаружили, что повреждений нет. Связались с нашим наблюдателем, тот подтвердил, что на участке нарушений не обнаружено. Возникла ситуация - мы в ней разобрались: это было некое лукавство - член комиссии с правом совещательного голоса ввел всех в заблуждение, - отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

- По итогам работы первых суток убедились, что центр важен и всем участникам избирательного процесса, и представителям власти. Нехватка стульев - казалось бы, мелочь, и не все обратили бы на это внимание, но сами наблюдатели подсказывают: так быть не должно. Возникают вопросы по техоснащению, по стабильности электроснабжения, и благодаря центру на подобные заявления можно реагировать моментально, - подчеркнул Андрей Травников.

Галина Гриднева и Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Мы видим эти примеры, ставим задачу, чтобы было дежурное освещение, чтобы камеры работали и постоянно давали картинку, чтобы в сомнительных случаях была возможность все проверить, объективно проконтролировать. Посмотрели картинку, убедились, что все нормально, вопросов нет, избирательный процесс идет дальше. Надо, чтобы этот институт воспринимали все политические партии, общественные объединения, субъекты, участники избирательного процесса, - уверен мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ряд наблюдателей, следящих за ходом голосования на избирательных участках, уже оценили, какие широкие возможности предоставляет круглосуточный центр общественного наблюдения: на горячую линию поступают звонки, запросы на проверку информации, сообщила губернатору Галина Гриднева.

Глава региона уверен: использовать новый эффективный инструмент необходимо как можно чаще.

- Некоторые участники избирательного процесса о каких-то вопросах, которые у них возникают, торопятся написать в соцсети, а не позвонить вам. Если есть вопросы или подозрения в нарушениях, никто не запрещает проговаривать их публично, но параллельно нужно отправить сигнал, все проверить. Конечно, кто-то еще не привык, что есть такой инструмент и можно им воспользоваться, а кто-то не делает этого сознательно. Бывает, человек реально реагирует на какие-то замечания, нарушения, неудобства, бывает, где-то играют эмоции, и человек, не разобравшись, видит опасности и риски, а где-то могут быть и сознательные провокации, постановки. Не все же идут на выборы, чтобы победить: некоторые идут на выборы, чтобы громко проиграть, - сказал Андрей Травников.

Сегодня общественное наблюдение играет важную роль, независимый наблюдатель оценивает события, которые могут происходить на избирательном участке, дает им соответствующую правовую оценку. 67 человек работают в две смены. Организовано ночное дежурство, в ходе которого наблюдатели следят за возможным движением вокруг сейф-пакетов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Игорь Галл-Савальский и Галина Гриднева напомнили, что любой житель Новосибирской области - не только наблюдатели с избирательных участков - может позвонить по многоканальному телефону 8-800-600-2018, специалисты центра общественного наблюдения по данным с видеокамер помогут оперативно установить или опровергнуть факт нарушения.

В дни голосования в работе штаба принимает участие член СПЧ при Президенте России Ирина Киркора, она уже высоко оценила качество работы центра общественного наблюдения Новосибирской области, отметив, что впечатляет не только уровень подготовленных Общественной палатой региона наблюдателей, но и активность самих жителей региона, которые включаются в наблюдение за ходом голосования.